Рудковская озвучила свой годовой заработок

Музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская в среднем зарабатывает $2 млн в год после выплаты налогов, сообщила она в своём Instagram-аккаунте, общаясь с подписчиками. Предприниматель добавила, что у них с мужем, заслуженным мастером спорта по фигурному катанию Евгением Плющенко общий бюджет.

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press Lev Ilyin/Global Look Press

Она подчеркнула, что чтобы иметь хороший заработок, необходимо много тратить.

На вопрос поклонника, кто больше зарабатывает, она или её муж, женщина ответила, что пара не разделяет семейный бюджет.

Мы наши бюджеты не разделяем! Знаменитей, конечно, Женя. Его знает весь мир, — подытожила Рудковская.