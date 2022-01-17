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26 минут назад

Рудковская озвучила свой годовой заработок

Музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская в среднем зарабатывает $2 млн в год после выплаты налогов, сообщила она в своём Instagram-аккаунте, общаясь с подписчиками. Предприниматель добавила, что у них с мужем, заслуженным мастером спорта по фигурному катанию Евгением Плющенко общий бюджет.

Рудковская озвучила свой годовой заработок
Фото: Lev Ilyin/Global Look PressLev Ilyin/Global Look Press

Она подчеркнула, что чтобы иметь хороший заработок, необходимо много тратить.

На вопрос поклонника, кто больше зарабатывает, она или её муж, женщина ответила, что пара не разделяет семейный бюджет.

Мы наши бюджеты не разделяем! Знаменитей, конечно, Женя. Его знает весь мир, — подытожила Рудковская.

Ранее стало известно, что футболист сборной России Фёдор Смолов будет зарабатывать $2 млн после его возвращения в «Динамо». Согласно контракту с его прошлым клубом «Локомотив», там футболист получал €3,1 млн в год.

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