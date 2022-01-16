Мужчина, избивший блогера Паулу Петрас, заявил на нее в полицию

Тревел-блогер Паула Петрас и ее знакомый сняли номер в пятизвездочной гостинице «Золотое кольцо» в центре Москвы. 15 января мужчина зашел в номер, избил девушку и выбросил все ее вещи в коридор. У Паулы диагностировали сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины.
Девушка написала заявление в полицию.
Однако избивший ее мужчина обвинил Петрас в нападении. Он, со своей стороны, заявил, что это она нанесла ему телесные повреждения и подал в полицию встречное заявление.
Правоохранители изучают ситуацию, - информирует 5 Канал.
Паула ведет блог о путешествиях, отчеты о которых выкладывает в инстаграм. По данным из ее социальной сети, девушка побывала уже в 29 странах.
Ранее сообщалось, что водитель такси класса «Бизнес» избил девушку-блогера, когда та попросила его включить песню Моргенштерна, которую мужчина не захотел слушать. Видео с места происшествия она выложила в Instagram.