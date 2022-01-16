Мужчина, избивший блогера Паулу Петрас, заявил на нее в полицию

Тревел-блогер Паула Петрас и ее знакомый сняли номер в пятизвездочной гостинице «Золотое кольцо» в центре Москвы. 15 января мужчина зашел в номер, избил девушку и выбросил все ее вещи в коридор. У Паулы диагностировали сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины.

Фото: Instagram Instagram

Девушка написала заявление в полицию.

Однако избивший ее мужчина обвинил Петрас в нападении. Он, со своей стороны, заявил, что это она нанесла ему телесные повреждения и подал в полицию встречное заявление.

Правоохранители изучают ситуацию, - информирует 5 Канал.

Паула ведет блог о путешествиях, отчеты о которых выкладывает в инстаграм. По данным из ее социальной сети, девушка побывала уже в 29 странах.