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19 минут назад

Мужчина, избивший блогера Паулу Петрас, заявил на нее в полицию

Тревел-блогер Паула Петрас и ее знакомый сняли номер в пятизвездочной гостинице «Золотое кольцо» в центре Москвы. 15 января мужчина зашел в номер, избил девушку и выбросил все ее вещи в коридор. У Паулы диагностировали сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины.

Мужчина, избивший блогера Паулу Петрас, заявил на нее в полицию
Фото: InstagramInstagram

Девушка написала заявление в полицию.

Однако избивший ее мужчина обвинил Петрас в нападении. Он, со своей стороны, заявил, что это она нанесла ему телесные повреждения и подал в полицию встречное заявление.

Правоохранители изучают ситуацию, - информирует 5 Канал.

Паула ведет блог о путешествиях, отчеты о которых выкладывает в инстаграм. По данным из ее социальной сети, девушка побывала уже в 29 странах.

Ранее сообщалось, что водитель такси класса «Бизнес» избил девушку-блогера, когда та попросила его включить песню Моргенштерна, которую мужчина не захотел слушать. Видео с места происшествия она выложила в Instagram.

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