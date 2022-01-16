Стало известно о состоянии госпитализированной Суриковой

Алла Сурикова, народная артистка Российской Федерации, режиссер кинофильмов «Человек с бульвара Капуцинов» и «Ищите женщину» была госпитализирована 13 января с подозрением на пневмонию.

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Как сообщает 5 Канал со ссылкой на собственный источник, диагноз не подтвердился. Алла Сурикова находится в состоянии средней тяжести, она больна бронхитом, возникшим после коронавируса. Алла Ильинична лечится в отделении с VIP-палатами в Московской клинической больнице № 52, дышит сама, в кислородной поддержке не нуждается.

В фильмографии Аллы Суриковой более двух десятков картин — и это только тех, где она выступает как режиссер. Это «Ищите женщину», «Будьте моим мужем», «Искренне ваш» и другие. Также Алла Сурикова известна как автор идеи юмористического проекта «Ералаш». А после выхода на экраны фильма «Человек с бульвара Капуцинов» ее признали родоначальником жанра «вестерн» в отечественном кино.