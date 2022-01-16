Российский певец оставил в соцсети странный пост и исчез

Поклонники молодого певца из Самары Эдуарда Sharlot напуганы его последним постом в сторис инстаграма. 23-летний музыкант опубликовал фразу «R.I.P. 1998-2022» на черном фоне, после чего не выходит на связь.

Фото: Instagram Instagram

Латинская аббревиатура означает слова «rest in peace» — «покойся с миром», подобное размещают на надгробиях.

Некоторые фолловеры предполагают, что подобным образом Эдуард привлекает внимание к своей персоне. Другие переживают, не надумал ли певец сменить поло или сделать сто-то подобное. Третьи же думают о самом худшем.

Эдуард Шарлот записывал кавер-версии на популярные песни и стал известным после участия в проекте «Песни на ТНТ». Самый известный хит Шарлота - песня «Щека об щеку».