Обладательницу титула «Краса России-2021» избили в караоке-клубе

«Один из мужчин сходу ударил мне пощечину. Я этого совершенно не ожидала, из глаз хлынули слезы, со мной случилась истерика. Но когда я выбежала в холл заведения, этот человек меня догнал и на глазах у подруг повалил на пол, став избивать руками по лицу и голове. Помочь мне было некому: если бы девушки вмешались, им бы тоже досталось», - рассказала Екатерина журналистам радио «Комсомольская правда».