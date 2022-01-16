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48 минут назад

Обладательницу титула «Краса России-2021» избили в караоке-клубе

Екатерина Вельмакина, финалистка конкурса «Краса России – 2021», с подругами отмечала Старый Новый год в столичном караоке-клубе». За соседним столом расположилась очень шумная компания, в том числе там был и владелец заведения.

Обладательницу титула «Краса России-2021» избили в караоке-клубе
Фото: InstagramInstagram

В какой-то момент девушки решили, что уже очень устали от громких песен и криков, и Вельмакина попросила соседей вести себя потише.

«Один из мужчин сходу ударил мне пощечину. Я этого совершенно не ожидала, из глаз хлынули слезы, со мной случилась истерика. Но когда я выбежала в холл заведения, этот человек меня догнал и на глазах у подруг повалил на пол, став избивать руками по лицу и голове. Помочь мне было некому: если бы девушки вмешались, им бы тоже досталось», - рассказала Екатерина журналистам радио «Комсомольская правда».

Пострадавшая «Краса России» зафиксировала ушибы и подала заявление в полицию.

В кафе в Астрахани избили двух девушек, попросивших молодых людей не класть ноги на стол. Видео опубликовал Telegram-канал Readovka. Одна из девушек сделала замечание, попросив не класть ноги на скатерть. В ответ мужчины бросили ее на пол, едва не сломав ей шею. Затем они набросились на другую девушку.

На вызов приехали две патрульных машины – ППС и Росгвардии. Один из нападавших подрался и со стражами порядка.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Шоу-бизнес,Росгвардия,Комсомольская правда,
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