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49 минут назад

Популярный ведущий объявил об уходе с СТС

Популярный российский ведущий, дизайнер и стилист Александр Рогов объявил об уходе с телеканала СТС, на котором он проработал восемь лет. В интервью для YouTube-канала Fametime TV он рассказал, что принял такое решение, так как не видел возможностей для дальнейшего профессионального развития на канале.

Популярный ведущий объявил об уходе с СТС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это было время испытаний, роста. Я пришел просто ведущим. <…> Я из ведущего вырос в креативного продюсера своего шоу», — поделился Рогов.

Тем не менее стилист признался, что достиг предела в работе и не видит себя ни в какой другой роли на канале. При этом, по его словам, на СТС тоже не могут предложить ему никаких новых проектов.

За несколько месяцев до окончания контракта ведущий спросил у руководства канала, как оно дальше видит его на СТС и что еще он может делать. Стилист получил ответ, который посчитал резким и безапелляционным.

«Никак мы тебя не видим, мы не знаем, что можем тебе предложить еще», — передал он слова представителей канала

Получив такой ответ, дизайнер, который последние три года работал на условиях эксклюзивного контракта, запрещавшего ему участие в проектах других каналов, предложил не подписывать новый подобный договор.

Рогов уточнил, что решение об уходе с СТС далось ему нелегко: он думал об этом около года.

«Дальше топтаться на месте нельзя. Это мое важное правило. Я ненавижу, когда я нахожусь в стагнации», — подчеркнул стилист.

Ведущий также выразил уверенность в том, что он может делать больше, чем ему предлагал телеканал.

«СТС — это хорошо. Но я себя там выработал», — заключил он.

В ноябре 2021 года Рогов прошел по улицам Санкт-Петербурга в обуви на высоких каблуках. Снимок вызвал споры в сети: одни поблагодарили стилиста за смелость, а другие раскритиковали наряд телеведущего.

Шоу-бизнес,Александр Рогов,
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