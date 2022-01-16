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41 минуту назад

Шифрин рассказал забавную историю о походе с Гурченко в ресторан

Ефим Шифрин и Людмила Гурченко были хорошими друзьями. После ее смерти сатирик не раз посвящал народной артистке СССР посты в социальной сети, публиковал ее архивные фотографии. Сегодня сатирик в микроблоге инстаграма поделился воспоминаниями о том, как они с Гурченко в Санкт-Петербурге ходили в ресторан.

Шифрин рассказал неизвестную историю из жизни Гурченко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Людмила Марковна решила отведать мидий, однако все оказалось не так просто.

«Через полчаса принесли огромное блюдо с горою черных ракушек и еще целый арсенал щипцов, крючков, какое-то длинное шило и пиалу для споласкивания пальцев. Руки в тот раз не слушались ее, и на третьей мидии она сдалась: „А вы не могли бы их почистить?“. Официант исчез, прихватив огромное блюдо, а через несколько минут появился с жалкой горсткой моллюсков», - пишет Шифрин.

При этом чувство юмора актрисе не изменило.

«Гурченко двинула меня локтем: «Представляешь, как бы я проголодалась, если б доставала их сама…», - резюмировал юморист.

Если бы в свое время юморист Ефим Шифрин согласился на присуждение ему звания народного артиста РФ, его пенсия была бы сегодня значительно выше. Об этом сам артист заявил в интервью изданию Starhit.

Шифрин подчеркнул, что сегодня в качестве пенсии получает 13 тысяч рублей каждый месяц. Он продолжает работать, в противном случае выплаты были бы больше. Деньги от государства юморист хранит на книжке, поскольку, по его словам, прожить на эти средства в Москве невозможно.
Шоу-бизнес,Ефим Шифрин,Людмила Гурченко,
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