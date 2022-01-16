Шифрин рассказал неизвестную историю из жизни Гурченко

«Через полчаса принесли огромное блюдо с горою черных ракушек и еще целый арсенал щипцов, крючков, какое-то длинное шило и пиалу для споласкивания пальцев. Руки в тот раз не слушались ее, и на третьей мидии она сдалась: „А вы не могли бы их почистить?“. Официант исчез, прихватив огромное блюдо, а через несколько минут появился с жалкой горсткой моллюсков», - пишет Шифрин.