Шифрин рассказал неизвестную историю из жизни Гурченко

Ефим Шифрин и Людмила Гурченко были хорошими друзьями. После ее смерти сатирик не раз посвящал народной артистке СССР посты в социальной сети, публиковал ее архивные фотографии. Сегодня сатирик в микроблоге инстаграма поделился воспоминаниями о том, как они с Гурченко в Санкт-Петербурге ходили в ресторан.
Людмила Марковна решила отведать мидий, однако все оказалось не так просто.
«Через полчаса принесли огромное блюдо с горою черных ракушек и еще целый арсенал щипцов, крючков, какое-то длинное шило и пиалу для споласкивания пальцев. Руки в тот раз не слушались ее, и на третьей мидии она сдалась: „А вы не могли бы их почистить?“. Официант исчез, прихватив огромное блюдо, а через несколько минут появился с жалкой горсткой моллюсков», - пишет Шифрин.
При этом чувство юмора актрисе не изменило.
«Гурченко двинула меня локтем: «Представляешь, как бы я проголодалась, если б доставала их сама…», - резюмировал юморист.
Если бы в свое время юморист Ефим Шифрин согласился на присуждение ему звания народного артиста РФ, его пенсия была бы сегодня значительно выше. Об этом сам артист заявил в интервью изданию Starhit.