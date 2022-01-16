Звезда сериала "Солдаты" сделал предложение любимой прямо со сцены

Вячеслав Гришечкин, российский актер театра и кино, самым необычным образом оформил завершение спектакля «Женатый таксист», который 14 января при полном аншлаге прошел в столичном Театре на Юго-Западной. Прямо со сцены Гришечкин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – продюсеру Диане Бичаровой.

Фото: Instagram Instagram

Актер обратился к залу и к Диане:

«Спасибо, что вы приходите сюда, как домой. Это действительно наш общий дом. И пришло время открыться по-настоящему. Диана, где ты, солнце мое? Я тебя не узнал! Ты так изменилась, девочка моя. Выходи за меня замуж!»

Под овации зрительского зала и крики «Браво!» Вячеслав вручил даме сердца помолвочное кольцо с бриллиантами. Как пишет 5 Канал, это раритетная и дорогая драгоценность. Бичарова кольцо приняла и сказала «да».

У Гришечкина это будет второй брак. С первой супругой Анной он счастливо прожил 25 лет, разлучила пару онкология. Несколько лет Вячеслав прожил один, оплакивая любимого человека, но не так давно встретил Диану. Влюбленные встречались где-то около полугода, и вот накануне отпраздновали помолвку.

33-летняя Бичарова отметила, что уже познакомила избранника со своей семьей. О прошлом они с Гришечкиным говорили только раз.