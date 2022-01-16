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55 минут назад

Сябитова рассказала о своем «возрасте страхов»

Роза Сябитова призналась, что ее самый нелюбимый возраст – это период между 20 и 30 годами. Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале именно тогда, как она написала в своем микроблоге, чувствовала себя крайне неуютно. По ее словам, это был возраст «постоянных сомнений и страха».

Сябитова рассказала о своем «возрасте страхов»
Фото: InstagramInstagram

«Возраст, который я никогда не любила - от 20 до 30 лет. Возраст постоянных сомнений и страха. Бывали дни, когда мне было тяжело, а потом, вдруг наступало глубокое удовлетворение. Затем опять ты на дне и расстроена, вздыхаешь и думаешь, что ты это не переживешь», - сообщила Сябитова.

Телеведущая дала совет тем молодым людям, которым сейчас как раз от 20 до 30 лет. Она предлагает меньше обращать внимания на критику и осуждение со стороны. А также, если это необходимо для того, чтобы чувствовать себя уверенно, покупать себе дорогую одежду и даже брать кредиты на автомобили.

«Когда у тебя ничего нет — надо красоваться, гласит житейская мудрость. Хотя мне тоже не нравится, как устроен этот мир, но он такой. Можем ли мы, взрослые, осуждать детей за эти глупости?» - задается Роза вопросом.

Поклонники удивлены. Большинство из них считают молодость лучшим временем жизни, а советы обзаводиться кредитами – как минимум вредными.

«Господи, какие страсти. У меня вообще до 35 лет были самые счастливые годы. И все эти прабабкины мудрости про скрывать деньги и делать вид, нас обошли. Я себе могла позволить быть, а не казаться, и заниматься, чем нравится».

По мнению свахи и ведущей шоу «Давай поженимся» Розы Сябитовой, пандемия коронавируса и самоизоляция привели к тому, что многие пары не справились с ситуацией и приняли решение о разводе.

При этом Сябитова подчеркнула, что большинство разводов не имело под собой веского основания, их причиной стало то, что молодые люди «просто не умеют притираться».
Шоу-бизнес,Роза Сябитова,
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