В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-10° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
16 минут назад

Известная артистка потрясена судьбой Куравлева

Публика шокирована ситуацией, в которой оказался знаменитый актер Леонид Куравлев. Как известно, все переживают за его здоровье – 85-летний Леонид Вячеславович находится в реанимации Коммунарки в тяжелом состоянии. И для большинства людей было неприятным откровением узнать, что Куравлева доставили в больницу из дома престарелых, куда его поместили собственные дети.

Известная артистка потрясена судьбой Куравлева
Фото: wikiреdiawikiреdia

Жанна Коренная принадлежит к поколению Куравлева. Она была известной на весь СССР ведущей программ популярной радиостанции "Юность" и артисткой Москонцерта. Голос ее звучал в московском метро в год Олимпиады. Коренная давно эмигрировала в США, но постоянно следит за новостями из России.

Жанна осудила поведение детей знаменитого актера. Об этом сообщает Экспресс Газета.

«Смотрю «Пусть говорят», где речь идет о Леониде Куравлеве, которого дети, извините, выбросили из привычной жизни в своем доме в отстойник (не важно, как называют это заведение, где предлагают участие в самодеятельности, рисование, вязание, всякие кружки). Ужасная комната, вещи на полу. Это народный артист, человек, скромнее которого я не встречала. Извините, хочется орать, выть, слов нет... Простите, мысли путаются от кошмара, который увидела. Сейчас он в больнице. Дай Бог здоровья, а детям прозрения. Позор!», - эмоционально заявила Коренная.

Актер попал в реанимацию с признаками вирусной пневмонии.

В больнице он перенес экстренную операцию на желудке. Уточняется, что у Куравлева диагностировали дисфагию - заболевание, при котором пациент испытывает трудности при приеме пищи из-за затрудненного глотания.

Шоу-бизнес,Леонид Куравлев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители