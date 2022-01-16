Известная артистка потрясена судьбой Куравлева

Публика шокирована ситуацией, в которой оказался знаменитый актер Леонид Куравлев. Как известно, все переживают за его здоровье – 85-летний Леонид Вячеславович находится в реанимации Коммунарки в тяжелом состоянии. И для большинства людей было неприятным откровением узнать, что Куравлева доставили в больницу из дома престарелых, куда его поместили собственные дети.
Жанна Коренная принадлежит к поколению Куравлева. Она была известной на весь СССР ведущей программ популярной радиостанции "Юность" и артисткой Москонцерта. Голос ее звучал в московском метро в год Олимпиады. Коренная давно эмигрировала в США, но постоянно следит за новостями из России.
Жанна осудила поведение детей знаменитого актера. Об этом сообщает Экспресс Газета.
«Смотрю «Пусть говорят», где речь идет о Леониде Куравлеве, которого дети, извините, выбросили из привычной жизни в своем доме в отстойник (не важно, как называют это заведение, где предлагают участие в самодеятельности, рисование, вязание, всякие кружки). Ужасная комната, вещи на полу. Это народный артист, человек, скромнее которого я не встречала. Извините, хочется орать, выть, слов нет... Простите, мысли путаются от кошмара, который увидела. Сейчас он в больнице. Дай Бог здоровья, а детям прозрения. Позор!», - эмоционально заявила Коренная.
Актер попал в реанимацию с признаками вирусной пневмонии.
В больнице он перенес экстренную операцию на желудке. Уточняется, что у Куравлева диагностировали дисфагию - заболевание, при котором пациент испытывает трудности при приеме пищи из-за затрудненного глотания.