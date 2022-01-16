Известная артистка потрясена судьбой Куравлева

«Смотрю «Пусть говорят», где речь идет о Леониде Куравлеве, которого дети, извините, выбросили из привычной жизни в своем доме в отстойник (не важно, как называют это заведение, где предлагают участие в самодеятельности, рисование, вязание, всякие кружки). Ужасная комната, вещи на полу. Это народный артист, человек, скромнее которого я не встречала. Извините, хочется орать, выть, слов нет... Простите, мысли путаются от кошмара, который увидела. Сейчас он в больнице. Дай Бог здоровья, а детям прозрения. Позор!», - эмоционально заявила Коренная.