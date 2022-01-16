Вдову Грачевского  после посещения кладбища госпитализировали

Екатерина Белоцерковская, вдова прославленного российского кинорежиссера и сценариста Бориса Грачевского, попала в больницу. Это случилось сразу после посещения кладбища, где похоронен ее муж.
Со дня кончины создателя «Ералаша» прошел год. В пятницу на Троекуровском кладбище столицы торжественно открыли памятник Грачевскому. На траурной церемонии Екатерина не смогла сдержать рыданий, - информирует Экспресс-Газета.
А позднее Белоцерковской пришлось вызывать докторов. Женщину госпитализировали, ей ставят капельницы. Фотографию одной из них Екатерина выложила в микроблоге инстаграма.
Белоцерковская не написала, что именно с ней случилось. Однако ее друзья и близкие уверены, что недомогание связано с тем, что она до сих пор не может прийти в себя после смерти мужа. Об этом же свидетельствует и ее микроблог, в котором Екатерина постоянно выкладывает фотографии счастливых моментов из прошлого.
Борис Грачевский родился 18 марта 1945 года в Раменском районе Подмосковья. Окончил Калининградский механический техникум, В 1969 году поступил на заочное отделение ВГИКа которое окончил через 23 года.