Вдову Грачевского  после посещения кладбища госпитализировали

Белоцерковская не написала, что именно с ней случилось. Однако ее друзья и близкие уверены, что недомогание связано с тем, что она до сих пор не может прийти в себя после смерти мужа. Об этом же свидетельствует и ее микроблог, в котором Екатерина постоянно выкладывает фотографии счастливых моментов из прошлого.