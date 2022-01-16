В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-10° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Вдову Грачевского  после посещения кладбища госпитализировали

Екатерина Белоцерковская, вдова прославленного российского кинорежиссера и сценариста Бориса Грачевского, попала в больницу. Это случилось сразу после посещения кладбища, где похоронен ее муж.

Вдову Грачевского после посещения кладбища госпитализировали
Фото: InstagramInstagram

Со дня кончины создателя «Ералаша» прошел год. В пятницу на Троекуровском кладбище столицы торжественно открыли памятник Грачевскому. На траурной церемонии Екатерина не смогла сдержать рыданий, - информирует Экспресс-Газета.

А позднее Белоцерковской пришлось вызывать докторов. Женщину госпитализировали, ей ставят капельницы. Фотографию одной из них Екатерина выложила в микроблоге инстаграма.

Белоцерковская не написала, что именно с ней случилось. Однако ее друзья и близкие уверены, что недомогание связано с тем, что она до сих пор не может прийти в себя после смерти мужа. Об этом же свидетельствует и ее микроблог, в котором Екатерина постоянно выкладывает фотографии счастливых моментов из прошлого.

Борис Грачевский родился 18 марта 1945 года в Раменском районе Подмосковья. Окончил Калининградский механический техникум, В 1969 году поступил на заочное отделение ВГИКа которое окончил через 23 года.

Работал администратором на картинах Александра Роу, Марка Донского, Василия Шукшина. В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш», в котором работал до последних дней
Шоу-бизнес,Екатерина Белоцерковская,Марк Донской,Василий Шукшин,Александр Роу,Экспресс-газета,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители