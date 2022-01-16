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1 час назад

Гарика Харламова и его возлюбленную Катерину Ковальчук заподозрили в расставании

Избранница комика Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук, подогрела слухи о разрыве. Судя по публикациям девушки в социальных сетях — пара переживает сложный период.

Харламова заподозрили в расставании с новой возлюбленной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подписчики актрисы и новой девушки Харламова забили тревогу. Катерина отписалась от шоумена в Instagram и публикует грустные фотографии с лиричными подписями. В мире социальных сетей такое поведение говорит о многом.

Но пока официальных подтверждений о разрыве от возлюбленных не поступало. Гарик, который несколько дней назад находился в больнице, тоже никак не комментировал свою личную жизнь.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились на съемках сериала «Гусар». Между актерами не сразу завязались романтические отношения, ведь комик находился в процессе развода с экс-супругой Кристиной Асмус.

Слухи об отношениях Харламова и Ковальчук ходили еще с осени 2020 года, однако официально юморист и актриса впервые вышли в свет как пара в сентябре прошлого года. До этого они были замечены на отдыхе в Сочи в компании друзей — солистов группы Little Big Ильи Прусикина и Софьи Таюрской.

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40-летний резидент Comedy Club был женат дважды и воспитывает дочь Анастасию от второго брака. Недавно девочке исполнилось 8 лет и звездный отец трогательно поздравил ее.

Шоу-бизнес,Илья Прусикин,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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