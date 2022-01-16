Ибрагимов объяснил, почему не общается со старшей дочерью

Ренат Ибрагимов объяснил журналистам «Собеседника», почему он не поддерживает отношения со старшей дочерью Надеждой. Певец считает, что та психически нездорова, а информацию о ее жизни он узнает от ее сестры.

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У Ибрагимова три брака и восемь (а по данным ряда СМИ – девять) детей. По словам Надежды, отец помогает всем наследникам, кроме нее. Девушка считает несправедливым, что ставший знаменитым исполнитель забыл тех, кому он обязан поддержкой в начале карьеры – его первой супруге Тамаре и их дочери.

«Папа! Помоги нам — детям от первого брака — купить жилье в Москве. Ты всем купил дома и виллы, даже брату Альбины подарил трехкомнатную квартиру! А своим дочерям не можешь купить?» - пытается достучаться до отца Надежда.

Ибрагимов же говорит, что сознательно не пересекается с якобы психически нездоровой дочерью, чтобы не спровоцировать скандала.

«Года три назад последний раз с ней встречался. Но я в курсе всего, что происходит в ее жизни… У нее есть просто некоторые проблемы со здоровьем. У нее обострения сезонные. В это время я стараюсь с ней поменьше общаться. Она неадекватной становится», - утверждает он.

Первый раз Ренат Ибрагимов женился во время учебы в консерватории. Тамара бухгалтер по профессии, она родила музыканту дочерей Надежду и Веру. Второй женой певца стала поклонница Альбина, младше его на 15 лет, в этом браке на свет появились сын Султан и дочь Айя.

В октябре 2009 года Ибрагимов женился в третий раз на Светлане Миннехановой. У них четверо (по некоторым сведениям – пятеро) детей.