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43 минуты назад

«Это было последней точкой»: Аветисян подтвердила расставание с мужем

Гоар Аветисян, звездная визажистка и блогер, публично подтвердила, что ее брак расторгается. Ее супруг Сергей ушел от нее в тяжелейший жизненный момент – девушка была на грани смерти.

«Это было последней точкой»: Аветисян подтвердила расставание с мужем
Фото: InstagramInstagram

Гоар мечтала похудеть, лишних килограммов было много, и девушка сделала операцию по коррекции фигуры. Однако липосакция дала серьезное осложнение. Начался сепсис (именно от сепсиса в свое время скончалась Юлия Началова).

Мужчина решил вычеркнуть Гоар из своей жизни именно тогда, когда она тяжело болела и медики давали 99% за летальный исход. И это несмотря на то, что у Сергея и Гоар есть общий сын Гаспар.

Обо все этом Аветисян рассказала поклонникам в микроблоге. Блогер призналась, что выжить ей помогли мысли о судьбе маленького сына. Она понимала, что должна бороться не только за себя, но и за его будущее.

«В самый трудный период для меня я была морально и физически одна. Это было моей последней точкой. До этого их было много. Как показала жизнь, без поддержки, любви, заботы и ласки угаснет даже самое яркое солнышко. Для меня как для человека, для которого семья превыше всего, это огромная потеря, разбитые надежды и крылья. Я безумно благодарна Сергею за главный смысл моей жизни — за Гаспарчика, это неразрывная связь до конца жизни. Но дальше я одна, мне не привыкать», - написала она.

Блогер Лисса Авеми показала дорогой макияж, сделанный за 12 тыс. рублей в московском салоне красоты популярной визажистки Гоар Аветисян, и разочаровала поклонников.
Шоу-бизнес,Гоар Аветисян,Юлия Началова,
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