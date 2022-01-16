«Это было последней точкой»: Аветисян подтвердила расставание с мужем

«В самый трудный период для меня я была морально и физически одна. Это было моей последней точкой. До этого их было много. Как показала жизнь, без поддержки, любви, заботы и ласки угаснет даже самое яркое солнышко. Для меня как для человека, для которого семья превыше всего, это огромная потеря, разбитые надежды и крылья. Я безумно благодарна Сергею за главный смысл моей жизни — за Гаспарчика, это неразрывная связь до конца жизни. Но дальше я одна, мне не привыкать», - написала она.