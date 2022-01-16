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20 минут назад

Дочь Шукшиной увлеклась бодибилдингом и изменилась до неузнаваемости

У Марии Шукшиной, российской актрисы театра и кино, четверо детей. Анна Трегубова, которой исполнилось 33 года – старшая дочь. Девушка увлеклась бодибилдингом и, как пишет Экспресс Газета, даже стала принимать мужские гормоны.

Дочь Шукшиной увлеклась бодибилдингом и изменилась до неузнаваемости
Фото: InstagramInstagram

Анна сильно изменилась внешне, а также по-другому стал звучать голос.

Трегубова была в гостях у Леры Кудрявцевой на ее программе «Звезды сошлись» на канале НТВ. Девушка призналась, что ее родственники плохо восприняли произошедшую с ней трансформацию.

«Родители — люди, в принципе, немножко другого времени. Когда раскаченное женское тело не было так актуально и модно, как сейчас, поэтому мама просто промолчала. Бабушка тоже не очень принимает, может быть, не приемлет отчасти», - рассказала она.

Большинству фолловеров также не понравилось чрезвычайно мускулистое тело Анны.

«Уважаю ваши желания и тем более терпение и настойчивость... Но в моих глазах это ужасно», «Господи, дедушка Вася, как хорошо, что вы этого уже не видите», «Превращается в мужика. Голос уже мужской. Потеряли девку», «Испортила себя. Считаю просто хочет привлечь к себе внимание, а так ужас.

Ранее Анна Трегубенко появлялась на телешоу с обвинениями в адрес матери — она заявляла, что Мария Шукшина наказывает ее за попытку жить самостоятельно, без ее влияния.
Шоу-бизнес,Анна Трегубенко,Мария Шукшина,Лера Кудрявцева,НТВ,
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