Дочь Шукшиной увлеклась бодибилдингом и изменилась до неузнаваемости

У Марии Шукшиной, российской актрисы театра и кино, четверо детей. Анна Трегубова, которой исполнилось 33 года – старшая дочь. Девушка увлеклась бодибилдингом и, как пишет Экспресс Газета, даже стала принимать мужские гормоны.
Анна сильно изменилась внешне, а также по-другому стал звучать голос.
Трегубова была в гостях у Леры Кудрявцевой на ее программе «Звезды сошлись» на канале НТВ. Девушка призналась, что ее родственники плохо восприняли произошедшую с ней трансформацию.
«Родители — люди, в принципе, немножко другого времени. Когда раскаченное женское тело не было так актуально и модно, как сейчас, поэтому мама просто промолчала. Бабушка тоже не очень принимает, может быть, не приемлет отчасти», - рассказала она.
Большинству фолловеров также не понравилось чрезвычайно мускулистое тело Анны.
«Уважаю ваши желания и тем более терпение и настойчивость... Но в моих глазах это ужасно», «Господи, дедушка Вася, как хорошо, что вы этого уже не видите», «Превращается в мужика. Голос уже мужской. Потеряли девку», «Испортила себя. Считаю просто хочет привлечь к себе внимание, а так ужас.