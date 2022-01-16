Дочь Шукшиной увлеклась бодибилдингом и изменилась до неузнаваемости

«Уважаю ваши желания и тем более терпение и настойчивость... Но в моих глазах это ужасно», «Господи, дедушка Вася, как хорошо, что вы этого уже не видите», «Превращается в мужика. Голос уже мужской. Потеряли девку», «Испортила себя. Считаю просто хочет привлечь к себе внимание, а так ужас.