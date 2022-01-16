В суде потеряли исковое заявление Авраама Руссо

Авраам Руссо, на которого в середине нулевых было совершено покушение, судится со своим обидчиком, предпринимателем Тельманом Исмаиловым. Исмаилов сейчас скрывается за границей России.
Накануне в Москве должно было состояться заседание суда. Но оно было сорвано, потому что странным образом исчезло исковое заявление потерпевшего. Руссо крайне удивлен сложившейся ситуацией, о чем и заявил журналистам СтарХита.
«Я не адвокат, не судья и не прокурор, чтобы озвучить что-то. Я человек пострадавший. Не хочу мстить, моя вера не позволяет даже думать об этом. Я ищу справедливость. Дело уже доказанное — не мы это сделали в свое время, а суд. Самое главное теперь, чтобы мой обидчик во всем признался и все рассказал. Зачем мне бояться кого-то? В конце концов, должна же быть справедливость. Об опасности не думаю. Но мы должны беречь себя. Очень неприятно было узнать о ситуации в суде. Судья сказала, что у нее плохие работники. Очень сожалею, что все так произошло. Хочу, чтобы беспорядок был исправлен».
Андрей Алешкин, адвокат певца, уверен, что и документы найдут, и виновные понесут ответственность.
«Я бы не говорил о халатности, тут будет дисциплинарная ответственность. Надеюсь, что к следующему заседанию документы Авраама Руссо будут найдены. Вина Тельмана Исмаилова будет доказана — это не вызывает сомнений. Ему грозит от 15 до 25 лет лишения свободы. Данное дело будет длиться долго. Исмаилов находится за границей и возможно заочное рассмотрение дела», - утверждает юрист.
Согласно версии следствия, в 2004 году Руссо решил отказаться от сотрудничества с бизнесменом Тельманом Исмаиловым, который финансировал его концертную деятельность.
Тогда предприниматель поручил своему племяннику Зауру Марданову проучить певца. Тот вместе с помощниками Владимиром Гусаковым и Эльяром Дамировым избил Руссо в ресторане «Прага» в Москве, после чего отвез в дом Исмаилова в Апрелевке.
На следующий день певец согласился выступать исключительно для Исмаилова и его гостей, после чего был отпущен.