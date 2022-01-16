В суде потеряли исковое заявление Авраама Руссо

«Я не адвокат, не судья и не прокурор, чтобы озвучить что-то. Я человек пострадавший. Не хочу мстить, моя вера не позволяет даже думать об этом. Я ищу справедливость. Дело уже доказанное — не мы это сделали в свое время, а суд. Самое главное теперь, чтобы мой обидчик во всем признался и все рассказал. Зачем мне бояться кого-то? В конце концов, должна же быть справедливость. Об опасности не думаю. Но мы должны беречь себя. Очень неприятно было узнать о ситуации в суде. Судья сказала, что у нее плохие работники. Очень сожалею, что все так произошло. Хочу, чтобы беспорядок был исправлен».