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58 минут назад

Беркова получила предательский удар от соперницы по октагону

Порноактриса Елена Беркова Елена Беркова одержала победу во время любительского турнира Epic Fighting Champioship в бою против блогера Иришки Чики-Пики. Девушки решили померяться силой в рамках проекта «Наше дело», где ранее дрались Никита Пресняков, Алексей Панин, Александр Шпак и Никита Джигурда. Об этом пишет 5 Канал.

Беркова получила предательский удар от соперницы по октагону
Фото: InstagramInstagram

С самого начала было очевидно, что порнозвезда находится в лучшей физической форме. И действительно, схватка была недолгой, Елена победила удушающим приемом.

Однако соперница обиды не простила. Улучив момент, когда судьи уже остановили бой, и Беркова утратила бдительность, блогер отвесила ей мощный пинок в живот. После того, как Елена оправилась от удара, она крикнула Чики-Пики: «Умей проигрывать!»

Победительница выразила готовность встретиться на ринге с Волочковой, и даже с Джигурдой.

Алексей Панин прилетел в Россию погостить и ввязался в драку. Скандалист Панин поучаствовал в шоу «Наше дело», он сразился в поединке с внуком Аллы Пугачевой. Никита Пресняков быстро разделался с противником. В проекте продемонстрировали избиение Алексея Панина. Когда запись поединка оказалась в Сети, актёра заклеймили позором и посчитали неудачником.

Шоу-бизнес,Александр Шпак,Елена Беркова,Алексей Панин,Никита Пресняков,Алла Пугачева,Никита Джигурда,
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