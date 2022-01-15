Беркова получила предательский удар от соперницы по октагону

Порноактриса Елена Беркова Елена Беркова одержала победу во время любительского турнира Epic Fighting Champioship в бою против блогера Иришки Чики-Пики. Девушки решили померяться силой в рамках проекта «Наше дело», где ранее дрались Никита Пресняков, Алексей Панин, Александр Шпак и Никита Джигурда. Об этом пишет 5 Канал.

Фото: Instagram Instagram

С самого начала было очевидно, что порнозвезда находится в лучшей физической форме. И действительно, схватка была недолгой, Елена победила удушающим приемом.

Однако соперница обиды не простила. Улучив момент, когда судьи уже остановили бой, и Беркова утратила бдительность, блогер отвесила ей мощный пинок в живот. После того, как Елена оправилась от удара, она крикнула Чики-Пики: «Умей проигрывать!»

Победительница выразила готовность встретиться на ринге с Волочковой, и даже с Джигурдой.