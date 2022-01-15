Муж Бабкиной отправился отдыхать в Сочи в одиночестве

В последнее время в СМИ и социальных сетях много говорят о том, что союз Надежды Бабкиной с Евгением Гором распался. Сами звезды на прямые вопросы журналистов конкретных ответов не дают.
Однако на фоне слухов о разводе Евгений Гор отдыхает с Сочи один и пишет в инстаграме грустные философские посты.
Так, он пожаловался на быстро пролетевшие годы и «ощущение пустоты».
«Не знаю пока, как бороться с пустотой. Она приходит, как-то, с годами. Вроде бы есть дела, люди, места, но все же что-то отсутствует, и, даже, не могу понять, что именно диссонирует. Многое из того, что радовало, становится обыденным. Странное новое ощущение, которое, надеюсь, временно. Старею», - написал он.
Гор и Бабкина вместе уже 18 лет. Правда, с начала пандемии пара разъехалась по разным квартирам.