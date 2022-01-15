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25 минут назад

Муж Бабкиной отправился отдыхать в Сочи в одиночестве

В последнее время в СМИ и социальных сетях много говорят о том, что союз Надежды Бабкиной с Евгением Гором распался. Сами звезды на прямые вопросы журналистов конкретных ответов не дают.

Муж Бабкиной отправился отдыхать в Сочи в одиночестве
Фото: InstagramInstagram

Однако на фоне слухов о разводе Евгений Гор отдыхает с Сочи один и пишет в инстаграме грустные философские посты.

Так, он пожаловался на быстро пролетевшие годы и «ощущение пустоты».

«Не знаю пока, как бороться с пустотой. Она приходит, как-то, с годами. Вроде бы есть дела, люди, места, но все же что-то отсутствует, и, даже, не могу понять, что именно диссонирует. Многое из того, что радовало, становится обыденным. Странное новое ощущение, которое, надеюсь, временно. Старею», - написал он.

Гор и Бабкина вместе уже 18 лет. Правда, с начала пандемии пара разъехалась по разным квартирам.

Ранее сама народная артистка заявляла о том, что информация о расставании является неправдоподобной. Бабкина предположила, что причина таких слухов кроется в том, что у пары практически нет совместного быта, ведь оба они являются весьма занятыми людьми. Надежда Георгиевна много времени уделяет работе на телевидении и в театре, в то время как Евгений с головой окунулся в свой бизнес.
Шоу-бизнес,Евгений Гор,
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