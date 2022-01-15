Муж Бабкиной отправился отдыхать в Сочи в одиночестве

«Не знаю пока, как бороться с пустотой. Она приходит, как-то, с годами. Вроде бы есть дела, люди, места, но все же что-то отсутствует, и, даже, не могу понять, что именно диссонирует. Многое из того, что радовало, становится обыденным. Странное новое ощущение, которое, надеюсь, временно. Старею», - написал он.