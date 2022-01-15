Волочкова похвасталась кольцом за 60 миллионов рублей

Российская балерина Анастасия Волочкова пришла на шоу «Что было дальше» в кольце с самоцветом турмалин Параиба, обрамленным бриллиантами. По словам артистки, стоимость украшения составляет 60 миллионов рублей. Выпуск передачи был опубликован на YouTube .

«Это турмалин параиба. Очень дорогой камень — самый дорогой из бриллиантов», — похвасталась Волочкова . Она отметила, что не знает где достать такое же кольцо, потому что ей его подарил поклонник.

О стоимости украшения стало известно в марте 2021 года, когда Волочкова пришла в этом же кольце на шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Тогда она утверждала, что получила его в подарок от возлюбленного по имени Олег, которого долго скрывала от поклонников.