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31 минуту назад

«Шедевральный подкол»: номер Собчак украсили надувными лошадками

Ксения Собчак с Константином Богомоловым отдыхают в Куршавеле. Отель сделал паре неожиданный подарок. В отсутствие пары им в номер принесли пирог, а также воздушные шарики в виде лошадей. Видеоролик о сюрпризе Ксения опубликовала в инстаграме.

«Шедевральный подкол»: номер Собчак украсили надувными лошадками
Фото: InstagramInstagram

«Я не знаю, на что они намекают. Они принесли вкусный пирожок. Хорошо. Но вообще шарики в виде лошадей», - объяснила Собчак.

Ксения решила воспользоваться случаем и отпустила шарики в свободный полет, загадав при этом желание.

«Загадала желание. Может, проблема в том, что я запускаю в небо шарики не той формы?»

Подписчики заподозрили, что тут не обошлось без шуточек от Богомолова.

«Ход конем», «Шедевральный подкол, Ксения», «ее муж под***, или нет?»

Не остался без внимания и экологический фактор.

«Что там по экологическим вопросам?», «Тоже не пойму, зачем во Франции пластиковые шарики в небо пускать! Что за вандализм! Там пластик в специальные контейнеры обычно складывается», «Да нигде не нужно пластик в небо запускать, ни во Франции, ни в Москве!»

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своей любви к вечеринкам в Куршавеле, куда приезжает с 16 лет. Как призналась Собчак, с тех пор прошло время. «прошло много лет», а «любимый» ею «за лучшие трассы в мире Курш, к сожалению, за эти годы для многих стал символом понтов».
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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