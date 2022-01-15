«Шедевральный подкол»: номер Собчак украсили надувными лошадками

Ксения Собчак с Константином Богомоловым отдыхают в Куршавеле. Отель сделал паре неожиданный подарок. В отсутствие пары им в номер принесли пирог, а также воздушные шарики в виде лошадей. Видеоролик о сюрпризе Ксения опубликовала в инстаграме.
«Я не знаю, на что они намекают. Они принесли вкусный пирожок. Хорошо. Но вообще шарики в виде лошадей», - объяснила Собчак.
Ксения решила воспользоваться случаем и отпустила шарики в свободный полет, загадав при этом желание.
«Загадала желание. Может, проблема в том, что я запускаю в небо шарики не той формы?»
Подписчики заподозрили, что тут не обошлось без шуточек от Богомолова.
«Ход конем», «Шедевральный подкол, Ксения», «ее муж под***, или нет?»
Не остался без внимания и экологический фактор.
«Что там по экологическим вопросам?», «Тоже не пойму, зачем во Франции пластиковые шарики в небо пускать! Что за вандализм! Там пластик в специальные контейнеры обычно складывается», «Да нигде не нужно пластик в небо запускать, ни во Франции, ни в Москве!»