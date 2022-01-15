«Шедевральный подкол»: номер Собчак украсили надувными лошадками

«Что там по экологическим вопросам?», «Тоже не пойму, зачем во Франции пластиковые шарики в небо пускать! Что за вандализм! Там пластик в специальные контейнеры обычно складывается», «Да нигде не нужно пластик в небо запускать, ни во Франции, ни в Москве!»