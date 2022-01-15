«Я дома»: Апину выписали из больницы

«Мальчишки и девчонки, моя любимая инстабанда и люди, просто случайно узнавшие о том, что я была в больнице! Я дома, у меня все хорошо. Огромное спасибо за все ваши пожелания, волнения. Для меня это очень ценно. Благодаря и этому тоже я так быстро встала на ноги. Спасибо вам огромное, не волнуйтесь, все уже позади», — заявила исполнительница.