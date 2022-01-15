«Я дома»: Апину выписали из больницы

Не так давно Алена Апина сообщила своим поклонникам, что по состоянию здоровья вынуждена была согласиться на госпитализацию. Причину своего плохого самочувствия она не озвучивала, дала лишь понять, что это обострение ранее имевшихся проблем.
И вот звезда вновь вышла на связь с подписчиками. В инстаграме Апина казала, что уже дома, и у нее все хорошо. Певица разместила на своей страничке небольшой видеоролик.
«Мальчишки и девчонки, моя любимая инстабанда и люди, просто случайно узнавшие о том, что я была в больнице! Я дома, у меня все хорошо. Огромное спасибо за все ваши пожелания, волнения. Для меня это очень ценно. Благодаря и этому тоже я так быстро встала на ноги. Спасибо вам огромное, не волнуйтесь, все уже позади», — заявила исполнительница.
Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина получила свою известность благодаря таким песням, как «Узелки», «Электричка» и «Ксюша».
Ранее Алена Апина приняла участие в шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ.