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9 минут назад

Звезда "Папиных дочек" прилетела отдыхать в Крым и заболела

Дарья Мельникова, звезда сериала «Папины дочки», слегла сразу после прилета в отпуск. Актриса с детьми решила отдохнуть в Крыму, но с самого начала все пошло не по плану.

Звезда "Папиных дочек" прилетела отдыхать в Крым и заболела
Фото: InstagramInstagram

Больше восьми часов пришлось ждать рейс до полуострова. И едва разместившись в отеле, Дарья почувствовала себя совсем больной. Об этом она рассказала в инстаграме.

«Почему бы не приехать в отпуск…и не заболеть? Врачи, осмотры, пилюли, диета. Мой организм: «Я понял! Время болеть!»

И вот я вторые сутки пластом. Но организм заслужил постельный режим, как никогда.

Стараюсь не расстраиваться и не напрягаться. Меня лечат с большой любовью и заботой!

И, хотя программа предполагалась другая, врачи быстро все перепридумали и назначили «выздоравливающий курс».

Надеюсь, мы с организмом сможем быстренько поболеть, благо, это не то, что нельзя называть».

Ранее Дарья Мельникова, российская актриса театра и кино, написала на своей страничке в социальной сети, что буквально валится с ног от чудовищного переутомления. У звезды «Папиных дочек» колоссальная рабочая нагрузка, как в театре, так и в кино, стресс после развода, участие в шоу «Ледниковый период.
Шоу-бизнес,Дарья Мельникова,
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