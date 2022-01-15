Звезда "Папиных дочек" прилетела отдыхать в Крым и заболела

Дарья Мельникова, звезда сериала «Папины дочки», слегла сразу после прилета в отпуск. Актриса с детьми решила отдохнуть в Крыму, но с самого начала все пошло не по плану.
Больше восьми часов пришлось ждать рейс до полуострова. И едва разместившись в отеле, Дарья почувствовала себя совсем больной. Об этом она рассказала в инстаграме.
«Почему бы не приехать в отпуск…и не заболеть? Врачи, осмотры, пилюли, диета. Мой организм: «Я понял! Время болеть!»
И вот я вторые сутки пластом. Но организм заслужил постельный режим, как никогда.
Стараюсь не расстраиваться и не напрягаться. Меня лечат с большой любовью и заботой!
И, хотя программа предполагалась другая, врачи быстро все перепридумали и назначили «выздоравливающий курс».
Надеюсь, мы с организмом сможем быстренько поболеть, благо, это не то, что нельзя называть».