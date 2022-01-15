«Дикие враги»: Данко приоткрыл завесу мира шоубиза

«Она действительно пела классные песни, рвала душу на сцене, и поэтому логично все-таки просить для нее помощи у простых людей, - продолжает певец. – И Малахов совершенно правильно сделал. Есть же люди, которые выросли под песни Марины, может быть, кто-то под них женился, встретил какую-то свою удачу в жизни или исполнил мечту. Все это не вычеркнешь из памяти. Те люди, для кого Хлебникова что-то значит, вполне могут ее поддержать морально, материально или еще как-то».