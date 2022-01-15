«Дикие враги»: Данко приоткрыл завесу мира шоубиза

Марина Хлебникова сильно пострадала от пожара. Ей самой потребовались дорогостоящие пластические операции, предстоит длительный период реабилитации. Нуждается в серьезном ремонте и выгоревшая квартира. Андрей Малахов объявил сбор средств для Хлебниковой, многие пользователи сети удивлены – для чего собирать по рублю с простого народа, когда рядом ее богатые звездные коллеги?
Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко прокомментировал журналистам «Собеседника» эту ситуацию.
«Хочу немножко приоткрыть пелену, в шоу-бизнесе коллег нет… Там нет друзей. Наоборот, можно сказать, что все артисты между собой - дикие враги. Твой «коллега» скорее тебя затопчет, утопит, уничтожит – сделает все, чтобы ты просто исчез, да еще потом и поржет над этим. Так что для Марины никто из артистов деньги собирать не будет. Если враг повержен, то мы празднуем победу и выдаем ордена!»
Фадеев считает, что Андрей Малахов прекрасно осведомлен о нравах, царящих в бизнес-тусовке, и именно поэтому обратился к обычным гражданам.
«Она действительно пела классные песни, рвала душу на сцене, и поэтому логично все-таки просить для нее помощи у простых людей, - продолжает певец. – И Малахов совершенно правильно сделал. Есть же люди, которые выросли под песни Марины, может быть, кто-то под них женился, встретил какую-то свою удачу в жизни или исполнил мечту. Все это не вычеркнешь из памяти. Те люди, для кого Хлебникова что-то значит, вполне могут ее поддержать морально, материально или еще как-то».
18 ноября Марина Хлебникова пострадала при пожаре в квартире на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы. Основной версией пожара полиция считает непотушенную сигарету, с которой уснула певица.