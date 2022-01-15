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1 час назад

«Очень худая»: фотографии Гагариной испугали поклонников

Мальдивы очень популярны у российских звезд. Полина Гагарина с детьми сейчас тоже там, о чем и докладывает подписчикам в инстаграме. Неизвестно, полетел ли с ними новый избранник Полины – продюсер Владимир Чиняев. На фотографиях и видеороликах запечатлены только исполнительница, сын и дочь.

«Очень худая»: фотографии Гагариной испугали поклонников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица активно размещает в соцсети «пляжные» фотографии в купальниках. Фолловеры же раз за разом пишут, что звезде следует немного поправиться. На снимках Полина выглядит совсем худой, можно пересчитать все ребра.

«Полина, вы классная!!! но… хочется есть мне, глядя на вас…», «Изможденная», «Полиночка, не худейте больше и лучше кушайте», «Концлагерь», «Отличная певица, хорошая мама, но очень худая, немножко можно прибавить в боках», «И ущипнуть не за что».

Кроме того, на некоторых снимках видно, как сильно пострадала от солнца кожа Гагариной. Певица банально обгорела, причем не пустячным образом.

«Полина, вы по-моему подгорели», «Ещё чуть-чуть, и как рак варёный»

Ранее Полина Гагарина, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, заявила, что никогда не пойдет на интервью к Ксении Собчак. При этом певица не назвала причин, по которым не хочет разговаривать с журналисткой.
Шоу-бизнес,Полина Гагарина,Ксения Собчак,
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