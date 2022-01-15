«Очень худая»: фотографии Гагариной испугали поклонников

Мальдивы очень популярны у российских звезд. Полина Гагарина с детьми сейчас тоже там, о чем и докладывает подписчикам в инстаграме. Неизвестно, полетел ли с ними новый избранник Полины – продюсер Владимир Чиняев. На фотографиях и видеороликах запечатлены только исполнительница, сын и дочь.