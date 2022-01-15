«Очень худая»: фотографии Гагариной испугали поклонников

Мальдивы очень популярны у российских звезд. Полина Гагарина с детьми сейчас тоже там, о чем и докладывает подписчикам в инстаграме. Неизвестно, полетел ли с ними новый избранник Полины – продюсер Владимир Чиняев. На фотографиях и видеороликах запечатлены только исполнительница, сын и дочь.
Певица активно размещает в соцсети «пляжные» фотографии в купальниках. Фолловеры же раз за разом пишут, что звезде следует немного поправиться. На снимках Полина выглядит совсем худой, можно пересчитать все ребра.
«Полина, вы классная!!! но… хочется есть мне, глядя на вас…», «Изможденная», «Полиночка, не худейте больше и лучше кушайте», «Концлагерь», «Отличная певица, хорошая мама, но очень худая, немножко можно прибавить в боках», «И ущипнуть не за что».
Кроме того, на некоторых снимках видно, как сильно пострадала от солнца кожа Гагариной. Певица банально обгорела, причем не пустячным образом.
«Полина, вы по-моему подгорели», «Ещё чуть-чуть, и как рак варёный»