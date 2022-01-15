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30 минут назад

«Они нуждались, жили очень скромно»: Брагина о Мягкове и Вознесенской

Анастасия Вознесенская накануне ушла из жизни. Со дня смерти ее супруга Андрея Мягкова не прошло и года.

«Они нуждались, жили очень скромно»: Брагина о Мягкове и Вознесенской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученица Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской актриса Елена Брагина рассказала «Собеседнику» о том, как жила звездная пара в последние годы.

Знаменитые актеры в последние годы жили у себя на даче, сократили общение с людьми.

«Вспоминаю, как однажды мы сидели в ресторане, и Анастасия Валентиновна вдруг сказала: «У меня внутренняя эмиграция!» Им не нравилось, что происходит вокруг: эволюционный цинизм, развал в театральном мире», - говорит Елена.

В их семье не было особого достатка, хотя Анастасия Валентиновна выходила на сцену, пока ей позволяло здоровье, а Андрей Васильевич подрабатывал, как мог, в том числе и писательским трудом.

«Да, они в финансовом положении нуждались, хотя никогда не жаловались. Такие люди должны быть миллионерами, а жили очень скромно! Андрей Васильевич, писал книги, чтобы заработать!», - сообщила Брагина.

Елена считает, что Вознесенская «не доиграла». Но виной тому не столько ее самопожертвование – считается, что актриса отказалась от карьеры, посвятив себя семье. Анастасию подвело здоровье.

«Они с Андреем Мягковым были неразлучны и в работе, и в дома. Не могу сказать, что кто-то под кого-то подстраивался, они были на равных. Да, есть такое клише, мол, она себя посвятила мужу, ради его популярности. Но это не все о ней! Она играла в театре, пока могла. Помню, какие у нее были жуткие проблемы со спиной, она выходила в корсете, ей делали уколы за кулисами, но она продолжала играть! Но это все равно был фейерверк, бурлеск!»

Вознесенская родилась в Москве в 1943 году. Она училась в Школе-студии МХАТ вместе с Мягковым, а позднее вышла за него за муж. В 1965 году Вознесенская начала карьеру в «Современнике», а позже перешла в МХАТ.

Шоу-бизнес,Анастасия Вознесенская,Елена Брагина,Андрей Мягков,
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