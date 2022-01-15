«Они нуждались, жили очень скромно»: Брагина о Мягкове и Вознесенской

«Они с Андреем Мягковым были неразлучны и в работе, и в дома. Не могу сказать, что кто-то под кого-то подстраивался, они были на равных. Да, есть такое клише, мол, она себя посвятила мужу, ради его популярности. Но это не все о ней! Она играла в театре, пока могла. Помню, какие у нее были жуткие проблемы со спиной, она выходила в корсете, ей делали уколы за кулисами, но она продолжала играть! Но это все равно был фейерверк, бурлеск!»