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52 минуты назад

Раскрыта стоимость отдыха Лободы на Мальдивах

Светлана Лобода отдыхает с дочками Евой и Тильдой на океанском берегу. Фотоотчеты с каникул звезда выкладывает в инстаграме. Адрес отеля Светлана держит в секрете, однако журналисты «Комсомольской Правды» вычислили, что звездное семейство находится на Мальдивских островах.

Раскрыта стоимость отдыха Лободы на Мальдивах
Фото: InstagramInstagram

Певица показывает себя и дочерей на фоне местных красивых видов. А в сторис инстаграма Светлана показала, какой напиток она выбрала для ужина в пляжном ресторане. Это шампанское Salon Le Mesnil Blanc de Blancs 2007-го года.

Как пишет «КП», в Москве подобную роскошь можно приобрести по цене от 140 до 180 тысяч за бутылку. Примерно такие деньги получает за год российский пенсионер.

Лобода входит в ТОП самых высокооплачиваемых звезд отечественного шоу-бизнеса. Так, за новогоднее выступление в Барвихе она получила гонорар более 15 миллионов рублей.

И поклонник у звезды весьма и весьма обеспеченный. По данным СМИ, это миллиардер Артур Гранц. Он является основателем компании BF Capital, владеющей недвижимостью и сетью duty-free магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении. Ему принадлежат duty-free магазины BDF («Белмаркет Дюти Фри») в аэропорту Минска, компания «Мимиер Трейд Юкрейн», производящая подсолнечное масло, а также издание «Forbes Украина».

Светлана скрывает личную жизнь и никогда не называет имени своего избранника, но постоянно подчеркивает, что она счастлива и любима.

Известная исполнительница Светлана Лобода вряд ли выпустит новые хиты после того, как она отказалась от услуг продюсеров. Такое предположение на своем YouTube-канале недавно сделал актер Станислав Садальский. Шоумен прогнозирует звезде трудности в дальнейшей карьере и «прощание» с ней.
Шоу-бизнес,Светлана Лобода,Станислав Садальский,Комсомольская правда,
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