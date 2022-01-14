"Буду бухать": Лолита вмешалась в скандал с Бузовой

Певица Лолита Милявская на своей странице в Instagram выступила в поддержку телеведущей Ольги Бузовой, которая оказалась в центре скандала после появления видео, снятого во время отдыха в Куршевеле.
Ранее Бузову раскритиковали за скандальное видео, которая сняла певица Клава Кока во время отдыха в Куршевеле. На записи Бузова идет, пошатываясь, и громко смеется.
Милявская в своем Instagram. опубликовала видео, где вступилась за Бузову.
«Пока я отдыхаю в Израиле… Слышу какая-то вонь раздается. Значит, Оля Бузова оторвалась. Клава Кока сняла ее отдыхающей, кто-то там решил моралистов дать. Ребят, вы че? Отпуск для этого и существует. Вот я с моим другом Мишей только что вышли от Мари Майслер, мы выпили бутылку вина. Хочу вам сказать, мы после Мари вышли и купили еще две бутылки красного и собираемся с Мишкой бухать, потому что здесь, кроме нас двоих, никого нет. Поэтому у меня челлендж «Бухаю в поддержку Оленьки Бузовой», — сказала Лолита.
Комментарии под видео оставили певица Настя Слава, актриса Ирина Безрукова и другие подписчики, которые поддержали Милявскую.
Призыв к челленджу прокомментировала и сама Бузова.
«Я просто еще даже не умею бухать, но как-нибудь поддержу твой челендж. Лола лучшая, люблю», - написала Бузова.
«Жизнь одна – кайфуйте», - добавила она.