"Буду бухать": Лолита вмешалась в скандал с Бузовой

«Пока я отдыхаю в Израиле… Слышу какая-то вонь раздается. Значит, Оля Бузова оторвалась. Клава Кока сняла ее отдыхающей, кто-то там решил моралистов дать. Ребят, вы че? Отпуск для этого и существует. Вот я с моим другом Мишей только что вышли от Мари Майслер, мы выпили бутылку вина. Хочу вам сказать, мы после Мари вышли и купили еще две бутылки красного и собираемся с Мишкой бухать, потому что здесь, кроме нас двоих, никого нет. Поэтому у меня челлендж «Бухаю в поддержку Оленьки Бузовой», — сказала Лолита.