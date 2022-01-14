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1 час назад

Шнуров вскоре снова станет отцом

Российский музыкант и продюсер Сергей Шнуров вскоре снова станет отцом. Это будет у него уже четвертый ребенок.

Шнуров вскоре снова станет отцом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

СМИ пишут, что 48-летнего Шнурова и его 31-летнюю супругу Ольгу Абрамову заметили на престижном горнолыжном курорте. Новогодние каникулы пара проводит в Швейцарии в Санкт-Морице. Судя по изменившейся фигуре, Ольга снова ждет малыша. Очевидцы считают, что сейчас она примерно на пятом месяце, то есть молодая мама забеременела примерно через пару месяцев после рождения ребенка.

Абрамова родила в июне 2021 года. Для нее этот ребенок станет вторым, а для Шнурова - уже четвертым, пишет сайт «Комсомольской правды».

Ранее Шнуров опроверг слухи о якобы имеющихся у него проблемах с мужским здоровьем.

Шоу-бизнес,Ольга Абрамова,Сергей Шнуров,Комсомольская правда,
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