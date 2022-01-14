Участник «Поля чудес» раскрыл тайны телешоу

«На самом деле это жесткий мужик, который всех строит — съемочную площадку, зрителей, игроков. Перед съемками у нас был инструктаж, где рассказывали, как себя вести. Потом в гримерку зашел Якубович и спросил: «Вы помните, что вам сказали перед игрой?», мы отвечаем — «Помним!». «Все хорошо запомнили?» — «Все!». «А теперь все забудьте: есть только одно правило — здесь рулит Якубович. Вы можете делать, что хотите, и если вам хоть кто-то что-то скажет, отвечайте — мне разрешил Якубович», — рассказал Федотов.