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1 час назад

«Якубович - жесткий мужик»: участник «Поля чудес» раскрыл тайны телешоу

Екатеринбуржец Александр Федотов, принявший участие в программе «Поле чудес», рассказал, что ведущий шоу Леонид Якубович на самом деле за кадром ведет себя как жесткий человек, пишет Ura.ru.

Участник «Поля чудес» раскрыл тайны телешоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На самом деле это жесткий мужик, который всех строит — съемочную площадку, зрителей, игроков. Перед съемками у нас был инструктаж, где рассказывали, как себя вести. Потом в гримерку зашел Якубович и спросил: «Вы помните, что вам сказали перед игрой?», мы отвечаем — «Помним!». «Все хорошо запомнили?» — «Все!». «А теперь все забудьте: есть только одно правило — здесь рулит Якубович. Вы можете делать, что хотите, и если вам хоть кто-то что-то скажет, отвечайте — мне разрешил Якубович», — рассказал Федотов.

Он добавил, что после этих слов все участники шоу расслабились.

Было очень трудно. Якубович вспомнил смертельное ДТП

В ходе съемок Якубович неоднократно менял поведение, и из улыбчивого ведущего в одночасье превращался в разъяренного диктатора, если ему не нравилось, как летает камера над сценой.

«Я поражался, как это резко происходит: вот он ругается чуть ли не матом, а потом резко переключился и снова веселый человек. Настоящий профессионал своего дела», — считает Федотов.

Мужчина приехал на шоу с дочерью. Якубовичу он привез торт в виде новогодней елки. От программы в подарок он получил плазменный телевизор, пылесос, детский планшет и большую куклу.

Шоу-бизнес,Александр Федотов,Леонид Якубович,РИА Ura.ru,
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