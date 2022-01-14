Участник «Поле чудес» раскрыл тайны телешоу

Екатеринбуржец Александр Федотов, принявший участие в программе «Поле чудес», рассказал, что ведущий шоу Леонид Якубович на самом деле за кадром ведет себя как жесткий человек, пишет Ura.ru.
«На самом деле это жесткий мужик, который всех строит — съемочную площадку, зрителей, игроков. Перед съемками у нас был инструктаж, где рассказывали, как себя вести. Потом в гримерку зашел Якубович и спросил: «Вы помните, что вам сказали перед игрой?», мы отвечаем — «Помним!». «Все хорошо запомнили?» — «Все!». «А теперь все забудьте: есть только одно правило — здесь рулит Якубович. Вы можете делать, что хотите, и если вам хоть кто-то что-то скажет, отвечайте — мне разрешил Якубович», — рассказал Федотов.
Он добавил, что после этих слов все участники шоу расслабились.
В ходе съемок Якубович неоднократно менял поведение, и из улыбчивого ведущего в одночасье превращался в разъяренного диктатора, если ему не нравилось, как летает камера над сценой.
«Я поражался, как это резко происходит: вот он ругается чуть ли не матом, а потом резко переключился и снова веселый человек. Настоящий профессионал своего дела», — считает Федотов.
Мужчина приехал на шоу с дочерью. Якубовичу он привез торт в виде новогодней елки. От программы в подарок он получил плазменный телевизор, пылесос, детский планшет и большую куклу.