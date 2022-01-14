Отчаявшаяся Анна Семенович пришла на шоу «Давай поженимся».

Певица Анна Семенович нашла жениха на передаче «Давай поженимся».
41-летняя экс-участница группы «Блестящие» обратилась к Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой после череды неудачных попыток обрести личное счастье.
Последние отношения с богатым англичанином закончились, когда Семенович отказалась переехать в Лондон.
В эфире «Давай поженимся» певица призналась, что ей некогда знакомиться с мужчинами, ведь все свое время она посвящает работе.
В студии Первого канала за сердце именитой невесты сразились трое мужчин. Выбор Анны пал на бизнесмена по имени Юрий – владельца компании недвижимости. Он признался, что Семенович – девушка его мечты.
Семенович поинтересовалась у жениха: «Летаете ли вы бизнес-классом?». Юрий смутился, но сообщил, что может позволить себе такие траты, и свою любимую женщину будет возить только лучшими самолетами.
«Неплохой, с юмором, плотненький. Круто, что он стоит на ногах», - резюмировала Анна.