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15 минут назад

Отчаявшаяся Анна Семенович пришла на шоу «Давай поженимся».

Певица Анна Семенович нашла жениха на передаче «Давай поженимся».

Отчаявшаяся Анна Семенович пришла на шоу «Давай поженимся».
Фото: InstagramInstagram

41-летняя экс-участница группы «Блестящие» обратилась к Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой после череды неудачных попыток обрести личное счастье.

Последние отношения с богатым англичанином закончились, когда Семенович отказалась переехать в Лондон.

В эфире «Давай поженимся» певица призналась, что ей некогда знакомиться с мужчинами, ведь все свое время она посвящает работе.

В студии Первого канала за сердце именитой невесты сразились трое мужчин. Выбор Анны пал на бизнесмена по имени Юрий – владельца компании недвижимости. Он признался, что Семенович – девушка его мечты.

Семенович поинтересовалась у жениха: «Летаете ли вы бизнес-классом?». Юрий смутился, но сообщил, что может позволить себе такие траты, и свою любимую женщину будет возить только лучшими самолетами.

«Неплохой, с юмором, плотненький. Круто, что он стоит на ногах», - резюмировала Анна.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,Анна Семенович,
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