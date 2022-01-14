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1 час назад

«Валдис нарушил правила игры»: Кортнев об уходе Пельша из «Несчастного случая»

Музыкант Алексей Кортнев рассказал о причинах конфликта с бывшим коллегой по «Несчастному случаю» Валдисом Пельшем.

«Валдис нарушил правила игры»: Кортнев об уходе Пельша из «Несчастного случая»
Фото: InstagramInstagram

В интервью Борису Корчевникову для программы «Судьба человека» Кортнев признался, что растущая популярность Пельша в 1990-е годы разрушила их творческий тандем.

«В рейтинге популярности он обошел Ельцина. Началась, правда, другая проблема. Известность Валдиса переросла популярность «Несчастного случая». На третьем номере все в зале кричали: «Хватит. Давай «Угадай мелодию», - вспоминает артист.

По его словам, Пельш сам признавал, что портит группе выступления.

В 1997 году Валдис покинул «Несчастный случай». Кортнев признался, что расставание далось им нелегко. Он подчеркнул, что между ними не было ссор, но была обида.

«Валдис отказался следовать неким правилам игры, которые мы оговаривали еще в юности. Но это были детские правила. Было бы глупо думать, что он будет им следовать. Пельш должен был всегда говорить с латышским акцентом. Никакого акцента у него никогда, конечно, на самом деле не было. Он вырос в русскоговорящей семье», - рассказал Кортнев.

Шоу-бизнес,Алексей Кортнев,Борис Корчевников,
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