«Валдис нарушил правила игры»: Кортнев об уходе Пельша из «Несчастного случая»

«Валдис отказался следовать неким правилам игры, которые мы оговаривали еще в юности. Но это были детские правила. Было бы глупо думать, что он будет им следовать. Пельш должен был всегда говорить с латышским акцентом. Никакого акцента у него никогда, конечно, на самом деле не было. Он вырос в русскоговорящей семье», - рассказал Кортнев.