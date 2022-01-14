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1 час назад

Фото Малахова в кругу семьи вызвало бурную реакцию фанатов

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал в Instagram редкое фото с семьей – женой Натальей и ее родителями Виктором и Тамарой Шкулевыми.

Фото Малахова в кругу семьи вызвало бурную реакцию фанатов
Фото: InstagramInstagram

«Старый Новый год в кругу любимых людей», - подписал снимок Малахов.

Судя по геотегу, семья телеведущего встретила старый Новый год в отеле Brenners Park-Hotel & Spa в немецком Баден-Бадене. Именно там Андрей Малахов в этом году проводит традиционный отпуск, приуроченный ко дню рождения. 11 января ведущему исполнилось 50 лет.

В комментариях к публикации подписчики поздравили звезду телеэкрана с Новым годом и прошедшим юбилеем и пожелали ему здоровья, любви и улыбок.

«С Новым годом вас и вашу семью!!!! Вы очень красивые с Наташей, миллион цветов и океан улыбок!», «С праздником вашу семью!!! Улыбайтесь всегда, пусть будут поводы и случаи, вам очень идет!!!», «Счастья вашей семье, любви и здоровья!!!», «Красивая семья! Берегите друг друга!» - написали Малахову в комментариях.

Шоу-бизнес,Виктор Шкулев,Андрей Малахов,
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