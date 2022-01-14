Фото Малахова в кругу семьи вызвало бурную реакцию фанатов

«С Новым годом вас и вашу семью!!!! Вы очень красивые с Наташей, миллион цветов и океан улыбок!», «С праздником вашу семью!!! Улыбайтесь всегда, пусть будут поводы и случаи, вам очень идет!!!», «Счастья вашей семье, любви и здоровья!!!», «Красивая семья! Берегите друг друга!» - написали Малахову в комментариях.