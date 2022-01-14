Умер друг Аллы Пугачевой

Музыкант и друг Аллы Пугачевой Талгат Тухтамышев, который был свидетелем на ее свадьбе с Филиппом Киркоровым, скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщил «5 канал» со ссылкой на директора группы «Рецитал» Александра Левшина.
«Мне передали, что его, к сожалению, не стало», - сказал Левшин.
Талгат Тухтамышев – гитарист ВИА «Ритм» и «Рецитал».
Тухтамышев был свидетелем на свадьбе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова в 1994 году со стороны Примадонны. Кроме того, он снялся в фильме «Женщина, которая поет» вместе с артисткой.
Алла Пугачева пока не отреагировала на смерть близкого друга. Ее последняя публикация в Instagram посвящена Александру Градскому, который ушел из жизни 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.
6 декабря в возрасте 51 года умер композитор, музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров – автор музыки к передачам «Намедни», «Программа максимум» и «Школа злословия».