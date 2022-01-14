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42 минуты назад

Умер друг Аллы Пугачевой Талгат Тухтамышев

Музыкант и друг Аллы Пугачевой Талгат Тухтамышев, который был свидетелем на ее свадьбе с Филиппом Киркоровым, скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщил «5 канал» со ссылкой на директора группы «Рецитал» Александра Левшина.

Умер друг Аллы Пугачевой
Фото: facebook.com/Талгат Тухтамышевfacebook.com/Талгат Тухтамышев

«Мне передали, что его, к сожалению, не стало», - сказал Левшин.

Талгат Тухтамышев – гитарист ВИА «Ритм» и «Рецитал».

Тухтамышев был свидетелем на свадьбе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова в 1994 году со стороны Примадонны. Кроме того, он снялся в фильме «Женщина, которая поет» вместе с артисткой.

Алла Пугачева пока не отреагировала на смерть близкого друга. Ее последняя публикация в Instagram посвящена Александру Градскому, который ушел из жизни 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.

6 декабря в возрасте 51 года умер композитор, музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров – автор музыки к передачам «Намедни», «Программа максимум» и «Школа злословия».

Шоу-бизнес,Александр Градский,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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