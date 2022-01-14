В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
51 минуту назад

Блогеры возмутились поведением посадившего за руль двухлетнего сына Тимати

Поступок рэпера Тимура Юнусова (Тимати), усадившего на колени малолетнего сына за руль Hummer возмутил российских блогеров, они назвали такое поведение «опасным идиотизмом».

"Опасный идиотизм": Блогеры осудили Тимати
Фото: ТАССТАСС

«Опасный идиотизм. Таких вот горе-папаш надо как-то вразумлять. Может быть, даже и сажать. Как и тех, что несутся с ребенком на одном электросамокате по Москве в дождь», – написал автор Telegram-канала «Небожена».

Автор канала «Только никому» обратил внимание, что автомобиль едет на средней скорости, и никто не пристегнут ремнем безопасности.

«Сердце сжимается, когда рядом проезжает фура», – добавил он.

Поездка происходила в Колумбии, указывает Пятый канал. Рэпер опубликовал этот ролик в соцсетях, и подписчики музыканта призвали дождаться совершеннолетия ребенка перед его посадкой за руль. Часть из них призвала оштрафовать Юнусова.

Ранее депутат городского совета Гатчинского района Ленобласти Светлана Малашкова посадила 10-летнего сына за руль автомобиля. Ее оштрафовали на 3 тыс. рублей.

Шоу-бизнес,Тимати,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители