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56 минут назад

Вдова Задорнова впервые озвучила причину появления у него опухоли

Вдова писателя-сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина впервые назвала возможную причину появления у него опухоли мозга, которая привела к смерти юмориста в 2017 году. Как она призналась в передаче «Судьба человека», возникнуть новообразование могло после травмы на горнолыжном курорте в 2006 году.

Вдова Задорнова впервые озвучила причину появления у него опухоли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы поехали кататься на горных лыжах в Швейцарию вместе с Максимом Галкиным. Михаил — гонщик по натуре. Он был рад, что с нами едет Галкин. Он отказался надевать защитный шлем и экипировку», — вспоминает она.

В результате Задорнов упал. Получившего травму сатирика к жене привел инструктор — на его голове была большая гематома.

Бомбина подчеркнула, что считать травму причиной появления опухоли нельзя.

«Хворостовский и Фриске не получали травм головы, но тоже заболели», — добавила она.

Напомним, что советский и российский писатель-сатирик Михаил Задорнов умер в 2017 году из-за опухоли мозга на 70-ом году жизни. Его похоронили в Юрмале, рядом с могилой его отца.

Шоу-бизнес,Елена Бомбина,Максим Галкин,Михаил Задорнов,
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