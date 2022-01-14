Вдова Задорнова впервые озвучила причину появления у него опухоли

Вдова писателя-сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина впервые назвала возможную причину появления у него опухоли мозга, которая привела к смерти юмориста в 2017 году. Как она призналась в передаче «Судьба человека», возникнуть новообразование могло после травмы на горнолыжном курорте в 2006 году.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы поехали кататься на горных лыжах в Швейцарию вместе с Максимом Галкиным. Михаил — гонщик по натуре. Он был рад, что с нами едет Галкин. Он отказался надевать защитный шлем и экипировку», — вспоминает она.

В результате Задорнов упал. Получившего травму сатирика к жене привел инструктор — на его голове была большая гематома.

Бомбина подчеркнула, что считать травму причиной появления опухоли нельзя.

«Хворостовский и Фриске не получали травм головы, но тоже заболели», — добавила она.