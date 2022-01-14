Максим может потребоваться пересадка легкого, чтобы вернуться на сцену

В прошлом году поклонники певицы Максим с тревогой следили за новостями о состоянии артистки, госпитализированной с симптомами коронавируса. Два месяца Марина находилась в медицинской коме, а позже заново училась ходить и говорить. По слухам, проблемы со здоровьем все еще дают о себе знать: певице может потребоваться пересадка легкого. Летом прошлого года певица Максим попала в реанимацию с симптомами пневмонии, ее ввели в медикаментозную кому. Два месяца Марина Абросимова находилась на грани жизни и смерти, врачи не давали обнадеживающих прогнозов. Но исполнительница все же победила недуг, она пришла в себя и заново училась дышать, ходить, говорить. Доктора запретили Марине перелеты и выступления, ведь знаменитости необходимо длительное восстановление. По слухам, чтобы вернуться на сцену, Максим придется перенести серьезную операцию: одно из легких певицы не восстановилось, поэтому его нужно пересадить. Без этого сложного хирургического вмешательства исполнительница не сможет вернуться на сцену, а именно об этом Марина так мечтает. Врачи отмечают, что голосовые связки певицы не пострадали, но петь с одним работающим легким она точно не сможет. Неизвестно, решится ли Максим на операцию, ведь это потребует финансовых затрат и времени на реабилитацию, или завершит карьеру артистки.