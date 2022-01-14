В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Подруги Бородиной унижают и высмеивают Ольгу Бузову

Ксения Бородина и Ольга Бузова открыто воюют после ухода второй из «Дом-2». Ксения Бородина обвинила коллегу в неискренности и давлении на жалость. Теперь и подруги Бородиной не стесняются обсуждать Бузову в негативном ключе.

Подруги Бородиной высмеяли Ольгу Бузову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как известно, у Ксении Бородиной есть чат под названием «Прачка». Туда входят близкие подруги теледивы. Одна из них опубликовала у себя в Instagram несколько фотографий в разной спортивной одежде. Она попросила подписчиков помочь ей с выбором. В комментариях другая подруга Бородиной решила грубо пошутить в адрес Ольги Бузовой.

«Самые лучшие костюмы у Оли Бузовой», — с сарказмом написала девушка.

Другая тут же поддержала обсуждение безвкусицы теледивы. Она поинтересовалась, где Бузова вообще находит такие костюмы.

«Да уж. У меня у ребенка дороже костюмы», – ответила она.

Поддержала издевательство над Ольгой и другая представительница «прачки».

Пользователи Сети с ужасом смотрели на поведение девушек. Они считают высмеивание и унижение Ольги непорядочным и низким. Отметим, что сама Бузова давно старается не реагировать на критику в свой адрес. Сейчас теледива отдыхает в Куршевеле и набирается сил на предстоящий год.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,Ольга Бузова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители