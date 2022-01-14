Подруги Бородиной высмеяли Ольгу Бузову

Ксения Бородина и Ольга Бузова открыто воюют после ухода второй из «Дом-2». Ксения Бородина обвинила коллегу в неискренности и давлении на жалость. Теперь и подруги Бородиной не стесняются обсуждать Бузову в негативном ключе.

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Как известно, у Ксении Бородиной есть чат под названием «Прачка». Туда входят близкие подруги теледивы. Одна из них опубликовала у себя в Instagram несколько фотографий в разной спортивной одежде. Она попросила подписчиков помочь ей с выбором. В комментариях другая подруга Бородиной решила грубо пошутить в адрес Ольги Бузовой.

«Самые лучшие костюмы у Оли Бузовой», — с сарказмом написала девушка.

Другая тут же поддержала обсуждение безвкусицы теледивы. Она поинтересовалась, где Бузова вообще находит такие костюмы.

«Да уж. У меня у ребенка дороже костюмы», – ответила она.

Поддержала издевательство над Ольгой и другая представительница «прачки».