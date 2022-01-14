Подруги Бородиной высмеяли Ольгу Бузову

Ксения Бородина и Ольга Бузова открыто воюют после ухода второй из «Дом-2». Ксения Бородина обвинила коллегу в неискренности и давлении на жалость. Теперь и подруги Бородиной не стесняются обсуждать Бузову в негативном ключе.
Как известно, у Ксении Бородиной есть чат под названием «Прачка». Туда входят близкие подруги теледивы. Одна из них опубликовала у себя в Instagram несколько фотографий в разной спортивной одежде. Она попросила подписчиков помочь ей с выбором. В комментариях другая подруга Бородиной решила грубо пошутить в адрес Ольги Бузовой.
«Самые лучшие костюмы у Оли Бузовой», — с сарказмом написала девушка.
Другая тут же поддержала обсуждение безвкусицы теледивы. Она поинтересовалась, где Бузова вообще находит такие костюмы.
«Да уж. У меня у ребенка дороже костюмы», – ответила она.
Поддержала издевательство над Ольгой и другая представительница «прачки».
Пользователи Сети с ужасом смотрели на поведение девушек. Они считают высмеивание и унижение Ольги непорядочным и низким. Отметим, что сама Бузова давно старается не реагировать на критику в свой адрес. Сейчас теледива отдыхает в Куршевеле и набирается сил на предстоящий год.