Собчак назвала Домодедово отвратительной помойкой

«Дорогие Коган и Каменьщик - а вы не хотите сделать из вашей отвратительной помойки Домодедово НОРМАЛЬНЫЙ аэропорт? В котором после жуткого теракта вы не будете создавать панику для людей в 6 утра? Перед «проверкой сигнализации» <…> вообще можно сообщать «учебная тревога», - возмутилась Собчак.