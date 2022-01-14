Собчак назвала Домодедово отвратительной помойкой

Журналист и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала аэропорт Домодедово из-за неожиданной пожарной тревоги. Соответствующий пост она выложила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Дорогие Коган и Каменьщик - а вы не хотите сделать из вашей отвратительной помойки Домодедово НОРМАЛЬНЫЙ аэропорт? В котором после жуткого теракта вы не будете создавать панику для людей в 6 утра? Перед «проверкой сигнализации» <…> вообще можно сообщать «учебная тревога», - возмутилась Собчак.
На опубликованных Ксенией кадрах виден ресторан в одном из терминалов аэропорта, а также слышны призывы по громкой связи покинуть здание, используя эвакуационные выходы.
В комментарии к видео телеведущая рекомендовала сотрудникам транспортной службы не создавать панику среди пассажиров. По словам Собчак, выяснилось, что тревога была учебной, однако людей, находящихся в Домодедово об этом не предупредили.
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», в пресс-службе аэропорта извинились за произошедший инцидент.
«Домодедово регулярно осуществляет проверку всех систем для обеспечения безопасности. Сигнал сопровождается информацией о том, что оповещение проводится в тестовом режиме. Сегодня, 14 января, сигнал прозвучал между 8 и 9 часами. Приносим извинения за возможные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы.