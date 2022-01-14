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25 минут назад

Пиар-директор Лепса высказался про слух о сексе певца с Барановской

Певица Милена Дейнега распространила слухи о сексе Григория Лепса и телеведущей Юлии Барановской ради хайпа, уверен пиар-директор артиста Владимир Урюпин. Он считает, что ей нужно говорить глупости, чтобы привлечь к себе внимание.

Пиар-директор Лепса высказался про слух о сексе певца с Барановской
Фото: NEWS.ruNEWS.ru

Понятия не имею, слухи не комментирую. Спросите у Дейнеги — она видимо очень известный человек, кто это? Ее никто не знает, поэтому ей надо глупости говорить, чтобы внимание привлечь. А на чем можно хайпить? Только на Лепсе. Ну да, состоялся у человека развод, и что теперь? Главный человек в стране, больше не о ком писать? Люди пишут такое, что «волосы шевелятся на затылке», — возмутился Урюпин в разговоре с NEWS.ru.

Ранее Дейнега заявила журналистам, что брак Лепса со второй женой Анной Шаплыковой будто бы распался из-за измены с Барановской. Пара развелась 20 декабря 2021 года. После начала бракоразводного процесса Лепс рассказал фанатам о проблемах со здоровьем и гипертоническом кризе. Сама Барановская опровергла слухи о романе с Лепсом.

Шоу-бизнес,Владимир Урюпин,Милена Дейнега,Юлия Барановская,Григорий Лепс,
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