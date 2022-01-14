Пиар-директор Лепса высказался про слух о сексе певца с Барановской

Понятия не имею, слухи не комментирую. Спросите у Дейнеги — она видимо очень известный человек, кто это? Ее никто не знает, поэтому ей надо глупости говорить, чтобы внимание привлечь. А на чем можно хайпить? Только на Лепсе. Ну да, состоялся у человека развод, и что теперь? Главный человек в стране, больше не о ком писать? Люди пишут такое, что «волосы шевелятся на затылке», — возмутился Урюпин в разговоре с NEWS.ru.