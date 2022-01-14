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20 минут назад

Собчак назвала Домодедово отвратительной помойкой

Журналистка, телеведущая и блогерша Ксения Собчак раскритиковала московский аэропорт Домодедово из-за внезапной пожарной тревоги. Соответсвующий пост появился в ее личном Telegram-канале «Кровавая барыня».

На опубликованных кадрах запечатлен ресторан в одном из терминалов, а также слышны призывы по громкой связи покинуть здание, используя эвакуационные выходы.

В комментарии к ролику Собчак назвала авиагавань отвратительной помойкой и посоветовала сотрудникам нормально организовать работу аэропорта и не создавать панику среди пассажиров в шесть утра. По словам журналистки, тревога оказалась учебной, однако путешественников об этом не предупредили.

«Вы нормальные люди?» — возмутилась Собчак.

13 января в аэропорту Домодедово произошел потоп из-за прорванной трубы и забора в канализационной системе. По словам очевидцев, затопленными оказались проходы между магазинами и рестораны.

Шоу-бизнес,Видео,Ксения Собчак,Аэропорт Домодедово,
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