Собчак назвала Домодедово отвратительной помойкой

Журналистка, телеведущая и блогерша Ксения Собчак раскритиковала московский аэропорт Домодедово из-за внезапной пожарной тревоги. Соответсвующий пост появился в ее личном Telegram-канале «Кровавая барыня».

На опубликованных кадрах запечатлен ресторан в одном из терминалов, а также слышны призывы по громкой связи покинуть здание, используя эвакуационные выходы.

В комментарии к ролику Собчак назвала авиагавань отвратительной помойкой и посоветовала сотрудникам нормально организовать работу аэропорта и не создавать панику среди пассажиров в шесть утра. По словам журналистки, тревога оказалась учебной, однако путешественников об этом не предупредили.

«Вы нормальные люди?» — возмутилась Собчак.