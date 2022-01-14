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49 минут назад

«Чавканье и пьяные лица!»: Стриженова с мужем взбесили народ

С 13 на 14 января россияне отмечают Старый новый год. Не остались в стороне и отечественные знаменитости. Например, Екатерина Стриженова.

«Чавканье и пьяные лица!»: Стриженова с мужем взбесили народ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Празднование Старого нового года, конечно, не так широко распространено, как Новый год, но этот праздник отмечает немало людей. В том числе и представители отечественного шоу-бизнеса. Например, закатила вечеринку популярная ведущая, актриса Екатерина Стриженова.

Празднование состоялось в кругу друзей и близких. На своей официальной страничке в социальной сети «Инстаграм» ведущая Первого канала опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с супругом Александром Стриженовым и домашним питомцем, которого держала на руках.

Встреча Старого нового года проходила на веранде. Заснеженные супруги общались с приятелем, который их и снимал. В кадр также попала часть накрытого стола - графины с разными жидкостями. В какой-то момент Александр Стриженов потянулся, чтобы поцеловать любимую супругу, но та продолжила говорить, поздравляя всех с праздником.

«Старый Новый год , как Праздничный аккорд!!! Замечательная традиция, уникальное российское явление! Продолжаем верить, что завтра будет лучше , чем вчера! Главное не забыть, что утром снова на работу!» - подписала ролик Екатерина Стриженова.

Напомним, что артистка уже на протяжении нескольких лет ведет утренний эфир на Первом канале. Из-за работы ей приходится вставать буквально затемно. Однако Екатерина уже давно привыкла жить в таком графике, ей нравится ее работа. Пока большинство фанатов рассыпались в комплиментах Стриженовым, нашлись и те люди, которым видео категорически не понравилось.

«Ужасный ролик! Чавканье в озвучке и пьяные лица!», «На бабку старую похож», "Она даже не поцеловала…«, »Ужжжжжасссссссс«, »А он совсем бухой, Ваш Александр«, »Мне одной показалось, зачем показывать чавканье и пьяные голоса, фууууу", - взбесились подписчики.

Шоу-бизнес,Александр Стриженов,Екатерина Стриженова,
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