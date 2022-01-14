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1 час назад

Рэпера Канье Уэста заподозрили в избиении фаната. Видео

Канье Уэста подозревают в избиении фаната. По данным TMZ, в чьем распоряжении оказалась снятая очевидцами запись, инцидент произошел возле одного из отелей в Лос-Анджелесе.

По предварительным данным, на выходе из гостиницы к популярному рэперу подбежал поклонник, он попросил дать автограф. Сначала мужчины разговаривали, а затем Канье толкнул фаната и нанес удар по голове.

На опубликованных кадрах видно, как пострадавший лежит на земле, а рядом с музыкантом находится какая-то женщина, которая пытается его успокоить.

После случившегося полиция не задержала Уэста, его представители никаких комментариев пока не дают.

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