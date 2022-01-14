Брежнева улетела на элитный курорт

Певица Вера Брежнева решила провести свой отпуск на Мальдивах и остановилась в отеле, одна ночь в котором может обойтись постояльцу в полмиллиона рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, для отдыха Вера Брежнева выбрала один из самых роскошных отелей Мальдив – «The Ritz-Carlton Maldives».
Певица живет на вилле, расположенной в тропическом саду, и постоянно приглядывается к домикам, которые стоят на сваях прямо в океане.
«Стильный, при этом уютный», - охарактеризовала она отель в соцсетях.
В отпуск певица отправилась в компании подруг и сестры Виктории — бывшей жены певца и продюсера Александра Цекало. При этом муж Веры Брежневой, продюсер Константин Меладзе, отдыхать с ней на острова не поехал.
Ранее певец Дима Билан рассказал, что провел новогодние каникулы на Мальдивах. В своем Instagram он отметил, что, как и в прошлую поездку, взял с собой ноутбук и клавишные, чтобы писать новую музыку.
На Мальдивах решила отдохнуть и телеведущая Ксения Бородина. Она арендовала виллу на острове Муравандху. В соцсетях Бородина пожаловалась, что заплатив за билет на самолет 450 тыс., не смогла получить во время перелета плед с подушкой.