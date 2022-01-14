«Терешкович умерла»: Гоген Солнцев соврал детям своей жены

Гоген Солнцев несколько лет состоял в браке с Екатериной Терешкович. Однако супруги скандально расстались. Более того, уже через несколько месяцев после разрыва Гоген решил жениться на дочери Терешкович Полине. У девушки уже есть дети.

Фото: @solntcev/Instagram @solntcev/Instagram

Свадьба пары была такой же громкой и фриковатой, как и все в жизни Гогена. Солнцева даже увели с собственного торжества правоохранительные органы, обвинив в мошенничестве. Кроме того, на мероприятии побывала подруга Екатерины Терешкович и закатила громкий скандал по поводу того, что устроили Гоген и Полина, и как больно они делают Екатерине.

Но и это еще не все. После свадьбы Екатерина и Гоген стали публично друг на друга нападать и высказываться в адрес друг друга. Дошло даже до того, что Солнцев и Полина сообщили детям, что их бабушка – Екатерина Терешкович – ушла из жизни.