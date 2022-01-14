«Терешкович умерла»: Гоген Солнцев соврал детям своей жены

Гоген Солнцев несколько лет состоял в браке с Екатериной Терешкович. Однако супруги скандально расстались. Более того, уже через несколько месяцев после разрыва Гоген решил жениться на дочери Терешкович Полине. У девушки уже есть дети.
Свадьба пары была такой же громкой и фриковатой, как и все в жизни Гогена. Солнцева даже увели с собственного торжества правоохранительные органы, обвинив в мошенничестве. Кроме того, на мероприятии побывала подруга Екатерины Терешкович и закатила громкий скандал по поводу того, что устроили Гоген и Полина, и как больно они делают Екатерине.
Но и это еще не все. После свадьбы Екатерина и Гоген стали публично друг на друга нападать и высказываться в адрес друг друга. Дошло даже до того, что Солнцев и Полина сообщили детям, что их бабушка – Екатерина Терешкович – ушла из жизни.
Терешкович призналась, что Гоген и Полина не дают ей видеться с двумя внуками, которые думают, что бабушка умерла от алкоголизма. На праздниках женщина пришла вручить подарки родственникам, но Полина и Гоген спустили ее с лестницы. Екатерине даже пришлось написать заявление в полицию.