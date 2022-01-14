Концерт Линдеманна в Новосибирске перенесли

Концерт германского музыканта и фронтмена метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирске, против выступления которого высказывались активисты в городе, перенесен в связи с ухудшением эпидемической обстановки. Об этом сообщается на странице Линдеманна в Instagram.

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"Эпидемическая ситуация в мире резко ухудшается. Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание участников группы и коллектива. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей. К сожалению, в этих условиях тур Тилля Линдеманна в указанные сроки становится невозможным", - сообщается в аккаунте музыканта.

Ранее в СМИ появилось обращение общественников из Новосибирской области, которые высказываются против выступления музыканта, запланированного на 26 января. Активисты попросили депутатов Госдумы поддержать их и противодействовать "антикультурным явлениям", а также обратиться в Следственный комитет РФ. Авторы обращения указали, что несколько раз музыкант имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить доводы активистов.