Концерты Линдеманна в России перенесли

Запланированные на конец января концерты лидера Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирске и Москве перенесли, сообщается на официальной странице известного немецкого рок-музыканта в Instagram.
«Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание участников группы и коллектива. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей», — говорится в сообщении.
Администраторы коллектива добавили, что для предотвращения распространения нового типа коронавируса, концерты перенесут на новые даты. Организаторы обещают, что все ранее купленные билеты будут действительными на новые даты, которые пока не называются, передает РИА Новости.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы активистов, которые потребовали отмены концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске. В конце прошлого года новосибирские общественники обратились к депутатам Госдумы с просьбой «инициировать заслон различным антикультурным явлениям». По данным СК, активисты в своем обращении высказывают солидарность с мнением Бастрыкина, который в одном из своих интервью заявил о «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты», и с тем, что ей необходимо дать отпор. Авторы инициативы указывали, что несколько раз музыкант имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.
Концерт Линдеманна в Новосибирске был запланирован на 26 января, а в Москве — на 28 января.