Концерты Линдеманна в России перенесли

Администраторы коллектива добавили, что для предотвращения распространения нового типа коронавируса, концерты перенесут на новые даты. Организаторы обещают, что все ранее купленные билеты будут действительными на новые даты, которые пока не называются, передает РИА Новости .

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы активистов, которые потребовали отмены концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске. В конце прошлого года новосибирские общественники обратились к депутатам Госдумы с просьбой «инициировать заслон различным антикультурным явлениям». По данным СК, активисты в своем обращении высказывают солидарность с мнением Бастрыкина, который в одном из своих интервью заявил о «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты», и с тем, что ей необходимо дать отпор. Авторы инициативы указывали, что несколько раз музыкант имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.