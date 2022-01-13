Лепс шокировал поклонников новой фотосессией

«Если честно мне печально видеть Григория Викторовича в таком амплуа. Для меня он останется навсегда брутальным и солидным мужиком», «Я отношусь к вашему таланту с огромным уважением, но это что-то. Это Григорий Викторович не ваше», «По мне так перебор, фотограф супер, но не для образа Лепса», «Не понятно для чего все это нужно, был просто мужиком талантливым и реальным человеком, а сейчас напоминает период Киркорова и Михайлова с ужасными штанами и натянутым лицом! И его понесло!», «Один из немногих мужчин на сцене. И до него стилисты добрались со своими дурацкими идеями. Никогда не думала, что Лепс на это клюнет. Шаровары и косичка... Фигня какая-то...», написали пользователи Instagram.