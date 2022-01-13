Лепс шокировал поклонников новой фотосессией

Певец Григорий Лепс поделился в своем Instagram-аккаунте полуобнаженными кадрами с новой фотосессии. Снимки вызвали у поклонников исполнителя хита «Рюмка водки на столе» бурную реакцию.
Напомним, что в настоящее время Лепс проводит время в Италии, восстанавливаясь после развода с женой, но это не помешало ему принять участие в интересной съемке.
На первой опубликованной в соцсети фотографии певец предстает в своем привычном образе — белой футболке, черных брюках, пальто в тон и круглых красных очках.
Но на следующих снимках Лепс позирует перед камерой уже полуобнаженным, в черных шортах и ботинках. На его груди можно увидеть татуировку — барабаны с надписью «Лепс», и массивный крест.
Однако это не главное, что поразило поклонников певца. Самой обсуждаемой темой стала прическа Лепса, а вернее парик с косичкой. При этом на всех фотографиях певец выглядит задумчивым и уставшим.
Мнения поклонников Лепса о новом образе разделились. Первые восприняли его восторженно, а вторых он наоборот расстроил.
«Если честно мне печально видеть Григория Викторовича в таком амплуа. Для меня он останется навсегда брутальным и солидным мужиком», «Я отношусь к вашему таланту с огромным уважением, но это что-то. Это Григорий Викторович не ваше», «По мне так перебор, фотограф супер, но не для образа Лепса», «Не понятно для чего все это нужно, был просто мужиком талантливым и реальным человеком, а сейчас напоминает период Киркорова и Михайлова с ужасными штанами и натянутым лицом! И его понесло!», «Один из немногих мужчин на сцене. И до него стилисты добрались со своими дурацкими идеями. Никогда не думала, что Лепс на это клюнет. Шаровары и косичка... Фигня какая-то...», написали пользователи Instagram.
Отметим, что автором фотосессии стал популярный итальянский фотограф Роберто Орланди.