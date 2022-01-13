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1 час назад

Волочкова обвинила Большой театр в развращении юных балерин

Балерина Анастасия Волочкова в шоу «Что было дальше?» намекнула, что танцовщицы в Большом театре подвергаются насилию в подростковом возрасте.

Волочкова обвинила Большой театр в развращении балерин
Фото: ТАССТАСС

Волочкова стала гостьей в новом эпизоде проекта «ЧБД» на YouTube. Во время беседы артистка решила поднять тему напряженных отношений с Большим театром, конфликт с которым длится уже несколько лет, передает ФАН.

Балерина зачитала придуманный самостоятельно матерный стих, в котором себя назвала «солисткой» балета, а остальных – кордебалетом. Танцовщица уверяет, что девушек в Большом театре склоняют к сексуальным контактам с 14 лет.

«А вы на сцене лица их видали? Грустные, печальные глаза. Ой, вы бы знали», – намекнула балерина.

Ранее Тверской суд столицы отклонил иск балерины Анастасии Волочковой к Большому театру о выплате зарплаты за 17 лет работы и взыскании 200 млн рублей морального ущерба.

«Уроды»: Волочкова обругала Большой театр и послала комика

О намерениях судиться с Большим театром балерина сообщала еще в феврале прошлого года, так как, по ее словам, ей не выдают пенсию. Для получения ежемесячной пенсионной выплаты балерина пыталась доказать, что она была прима-балериной, танцевала сольные партии, а не в кордебалете.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе заявил газете ВЗГЛЯД, что Волочкова является гражданкой России, поэтому, ранее являясь работником Большого театра, вполне имеет право претендовать на пенсию, которую по непонятной причине главный театр страны не оформил.

Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,Анастасия Волочкова,Деловая газета "Взгляд",
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