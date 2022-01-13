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1 час назад

На Муз-ТВ подали в суд из-за Киркорова и Манукяна

Телезритель подал иск на 24 млн рублей к телеканалу Муз-ТВ из-за Филиппа Киркорова и Давы Манукяна, появившихся на премии телеканала в образе молодоженов. Об этом пишут «Ведомости».

На Муз-ТВ подали в суд из-за Киркорова и Манукяна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Истец Валентин Семенов обратился в Басманный суд Москвы с требованием о компенсации морального вреда из-за трансляции церемонии премии МУЗ-ТВ, состоявшейся летом 2021 года.

«Спорный момент касается появления Киркорова и Давы», - рассказала пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

В июне 2021 года Валентин Семенов уже подавал иск к Муз-ТВ, в котором требовал от телеканала 100 млн рублей в пользу государства. Однако тогда суд отказался принимать эти требования.

В ноябре Басманный суд оштрафовал канал Муз-ТВ на 1 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей на премии телеканала. Роскомнадзор усмотрел в церемонии ЛГБТ-пропаганду из-за костюмов блогеров Дани Милохина и Игоря Синяка, а также появлении Филиппа Киркорова и Давы Манукяна в образе молодоженов. При этом трансляция была отмечена возрастным цензом «6+».

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Роскомнадзор,Ведомости,
18+
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