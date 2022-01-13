На Муз-ТВ подали в суд из-за Киркорова и Манукяна

Телезритель подал иск на 24 млн рублей к телеканалу Муз-ТВ из-за Филиппа Киркорова и Давы Манукяна, появившихся на премии телеканала в образе молодоженов. Об этом пишут «Ведомости».

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Истец Валентин Семенов обратился в Басманный суд Москвы с требованием о компенсации морального вреда из-за трансляции церемонии премии МУЗ-ТВ, состоявшейся летом 2021 года.

«Спорный момент касается появления Киркорова и Давы», - рассказала пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

В июне 2021 года Валентин Семенов уже подавал иск к Муз-ТВ, в котором требовал от телеканала 100 млн рублей в пользу государства. Однако тогда суд отказался принимать эти требования.